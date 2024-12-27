國防部12月例行記者會內容全文

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月27日電（記者 海涵）國防部12月26日舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校就台灣問題、中美關係、南海問題、中印邊界問題等回答記者提問。以下是問答實錄：



記者：據報導，美國總統拜登近日將“2025財年國防授權法案”簽署成法，新財年國防預算高達8952億美元，把中國視為主要國家安全挑戰之一。有分析認為，這份法案的出台，反映了美國對自身實力的深度焦慮。請問發言人對此有何評價？中方是否會跟進大幅提升國防支出？



張曉剛：美方有關法案渲染所謂“中國軍事威脅”，為增加軍費、維持霸權找借口，粗暴干涉中國內政，危害世界和平穩定，我們對此強烈不滿、堅決反對。



中國從來就無意挑戰誰，美國最大的敵人是他自己。美國軍費冠居全球，還逐年加碼投入，充分暴露其好戰成癮、霸權擴張的本性面目。當今世界許多戰爭衝突背後都有美國的影子，2001年以來美國對外發動的戰爭和軍事行動造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。美國窮兵黷武不僅禍亂世界，也正在加速反噬其自身。



地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，不與任何國家搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者。我們奉勸美方摒棄冷戰零和思維，打消靠遏壓競贏中國的執念妄想，以免干擾破壞中美兩國兩軍關係。中國軍隊將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決反制一切侵權挑釁，捍衛國家主權、安全、發展利益。



記者：據報導，菲防長近日稱，中方如希望緩解地區緊張和不穩定局勢，應撤出在菲“專屬經濟區的非法存在”。菲海警發言人稱，中方巨大的海警船攻擊菲方弱小的海警船，這些恐嚇行為和散布的錯誤信息旨在阻止菲漁民活動。請問對此有何評論？