國防部：台灣問題不容任何外部勢力干涉

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月27日電（記者 海涵）國防部12月26日舉行例行記者會，發言人張曉剛大校就涉台問題回答記者提問。他指出，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉。“以武拒統”死路一條，謀“獨”挑釁越甚，脖子上的絞索越勒越緊。



有記者提問說，據報導，台灣官員和專家稱，大陸低調軍演將成對台新戰術，以此加強對台軍事部署常態化，並向美、日、菲等傳遞隨時可對台採取行動的信息，發出“不要介入台海危機”的信號。請問發言人有何評論？



張曉剛表示，台灣是中國的台灣，不容任何外來干涉。解放軍怎麼打“獨”促統，“台獨”分子其實用不著費思量。“以武拒統”死路一條，謀“獨”挑釁越甚，脖子上的絞索越勒越緊。



在當天記者會上，還有記者提問稱，美印太總部司令稱，中國加大在台海地區軍事化促使美持續對台軍售，美依據“與台灣關係法”隨時準備保衛台灣，向台提供防禦性武器和服務，有信心在台海衝突中取勝。請問發言人有何評論？



張曉剛表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美方近年來妄圖虛化掏空一個中國原則，在台灣問題上說一套做一套，變本加厲對台軍援軍售，向“台獨”分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。我們正告美方：“以台制華”不可能得逞。中國人民解放軍有信心有能力挫敗一切外部勢力干涉，粉碎“台獨”分裂圖謀，實現祖國完全統一。

