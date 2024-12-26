索羅斯如何成為了印度莫迪的“頭號敵人”

中評社香港12月26日電／隨著印度議會在今年11月下旬召開了它的冬季會議，這個世界上最大的民主國家正準備迎接由其總理莫迪領導的印度人民黨與由國民大會黨(國大黨)領導的反對黨之間的激烈交鋒。



半島電視台消息，在歷時一年多的種族衝突之後，印度東北部曼尼普爾邦的局勢仍在燃燒，批評者們指責當地的人民黨政府加劇了衝突，此外，該國的國內生產總值(GDP)增長放緩，而印度最富有的人物之一——高塔姆·阿達尼，也成為了美國一樁腐敗指控案件的焦點。



但在今年12月中旬一個寒冷而陰沉的日子裡，印度人民黨的領導者們舉著標語牌在議會大樓內遊行，旨在反擊國大黨的批評，並將後者與他們眼中一個難以置信的“禍首”聯繫在一起，即喬治·索羅斯。



自2023年初以來，這位匈牙利裔美國金融家、慈善家已經成為了印度人民黨攻擊言論的主要目標——印度人民黨指責喬治·索羅斯贊助該國的反對派和支持其他的莫迪批評者，並意圖破壞印度的穩定。這些指控在2024年議會選舉之前愈演愈烈——印度教多數派的印度人民黨十年來首次失去其在議會當中的多數席位，但仍然獲得了足夠的席位以組建聯合政府。



但是在最近幾天，這場運動已經達到了白熱化的程度，印度人民黨甚至指責美國國務院與索羅斯勾結以削弱莫迪的政權。



12月5日，印度人民黨在X平台上發布了一系列的帖子，聲稱包括反對黨領袖拉胡爾·甘地在內的國大黨領導人利用一群調查記者的工作，而在與經濟、安全和民主有關的問題上針對莫迪政府，並且強調這些調查記者受到來自索羅斯基金會和美國國務院的部分資助。



印度人民黨引用法國媒體“Mediapart”的一篇文章稱，索羅斯的開放社會基金會以及美國國務院資助了有組織犯罪與腐敗報告項目(OCCRP)。然後，該黨提請人們注意這個項目對莫迪政府涉嫌使用“飛馬”間諜軟件(Pegasus)的揭露、對阿達尼集團活動的調查以及有關印度宗教自由度下降的報導，以表明索羅斯和拜登政府實際上正是這些報導的幕後黑手。



“深層政府擁有一個明確的目標，即通過針對莫迪總理來破壞印度的穩定”，印度人民黨發言人在新聞發布會上補充稱，“美國國務院一直是這項議程的幕後黑手，並且有組織犯罪與腐敗報告項目一直是實施深層政府議程的媒體工具”。



這些針對美國國務院的言論讓許多分析人士感到意外，因為美國是印度最親密的戰略盟友之一。但是一些專家認為，此舉是為了擺出一種國內的政治姿態，也是為了使莫迪政府與即將上任的特朗普政府保持一致——特朗普政府也堅持認為“深層政府”在密謀破壞民主。



政治研究員阿西姆·阿里表示，“將西方批評工具化，並使之成為一個國內政治平台，這在莫迪領導下的印度還是一種相當新的現象。”他還表示，這代表著一種努力，旨在構建“西方支持的聯盟”與“民眾支持的民族主義聯盟”之間的對峙。



“容易攻擊的目標”



2023年1月，總部位於美國的法務金融研究公司興登保(Hindenburg)在一份報告中，指控阿達尼集團“數十年來一直參與公然的股票操縱和會計欺詐計劃”。



在這份報告發布後，阿達尼集團的股價暴跌約1120億美元，隨後幾天才有所回升。該公司隨後對該集團的商業行為進行了更多的研究和分析。



阿達尼集團否認了這些指控。興登堡公司則收到了印度資本市場監管機構印度證券交易委員會(SEBI)的質詢通知，指控該公司利用非公開信息建立針對阿達尼集團的空頭頭寸。



但是在即將舉行印度議會選舉的情況下，欺詐和腐敗指控仍然成為了由印度國大黨領導的、針對莫迪和阿達尼的運動核心。



印度國大黨領導人拉胡爾·甘地於2023年2月在議會聲稱“政府的政策是為阿達尼集團量身定制的”。他展示了兩張照片，一張是莫迪總理與這位億萬富翁共用一架私人飛機，另一張則是莫迪乘坐阿達尼集團的飛機以參加其2014年全國大選之前的競選活動。



2023年2月，索羅斯介入了印度圍繞阿達尼的政治戰爭。他在慕尼黑安全會議上發表講話時稱，阿達尼危機“將會大大削弱”莫迪對印度政府的“控制”。



這遭到了莫迪政黨的強烈譴責。當時的聯邦部長斯姆裡蒂·伊拉尼表示，開放社會基金會的創始人“現在宣布了他干預印度民主進程的惡意”。印度外交部長蘇傑生也將這位億萬富翁稱為“一個年老、富有、固執己見的危險人物”。



半島電視台尋求開放社會基金會對印度人民黨和莫迪政府部長對其提出的指控作出回應，但尚未收到答覆。然而，在2023年9月，該基金會就其在印度的活動發表了一份聲明，聲稱“自2016年中期以來，我們在印度的資助活動一直受到政府對當地非政府組織資助的限制。”



但是新德里政策研究中心(CPR)的政治學家尼蘭詹·西爾卡表示，最近針對索羅斯的批評並不完全針對這位億萬富翁本身。



“索羅斯是一個容易攻擊的目標：他代表著很多金錢，他代表著批評莫迪的立場，當然，他還資助了很多事情”，西爾卡表示，“但這並不因為他是一個讓所有人都討厭的抽象實體，而是因為他與一群社會和政治行為者之間的所謂聯繫——印度人民黨試圖在印度國內詆毀這些行為者。”



自從阿達尼集團最近因涉嫌在印度行賄而遭到美國起訴以來，莫迪所在的政黨加強了對國大黨和索羅斯的攻擊，並試圖描繪兩者之間的深厚聯繫。印度人民黨援引索羅斯涉嫌資助亞太民主領袖論壇(FDL-AP)的說法來支持其主張——該論壇的聯合主席是拉胡爾·甘地的母親索尼婭·甘地。印度人民黨議員賈格丹比卡·帕爾表示，“索羅斯不是這個國家的公民，他想在我們的國家製造不穩定。”



然而，印度國大黨否認了受到任何外國勢力影響的說法，並堅稱印度人民黨的反索羅斯運動旨在轉移印度對曼尼普爾危機、印度經濟挑戰以及美國指控阿達尼涉嫌行賄的案件的注意力。



印度人民黨領導人兼發言人維傑·喬泰瓦拉拒絕了半島電視台就該黨攻擊索羅斯的言論發表評論的要求。



與此同時，法國媒體“Mediapart”在一份公開聲明中表示，“堅決譴責利用其最近發表的關於有組織犯罪與腐敗報告項目的調查文章，來為印度人民黨的政治議程及其對新聞自由的攻擊服務。”



反索羅斯的敘事



印度並不是唯一一個建立了反對索羅斯的右翼運動的國家——這位94歲的老人經常被置於全球陰謀的中心。



匈牙利總理歐爾班指責索羅斯試圖將移民推向歐洲，並試圖通過一項立法法案阻止這位億萬富翁對該國部分團體的支持。在美國，當選總統特朗普的支持者經常在沒有證據的情況下指責索羅斯，認為他在特朗普第一屆政府期間資助了“黑人的命也是命”的抗議活動以及前往美國的移民大篷車。



批評人士稱，這些陰謀論往往也帶有反猶太主義的意味。



但是根據密歇根大學副教授喬約吉特·帕爾的研究，印度的宣傳活動有所不同。帕爾告訴半島電視台記者，通過分析X網站上有關索羅斯的帖子，發現推動有關索羅斯陰謀論的印度意見影響者通常會“謹慎避免使用反猶主義的隱喻”，而且相當關注他“對穆斯林的偏愛”。帕爾表示，根據這樣的說法，這可以延伸為所謂的“對印度教徒的仇恨”。



帕爾的研究發現，當印度人民黨反擊索羅斯對阿達尼和莫迪的評論時，一些明確屬於印度人民黨政客的社交媒體賬戶“在發布反對索羅斯的關鍵內容方面發揮了重要作用”，“然而，內容的主要傳播者是親莫迪的意見影響者……他們積極轉發內容並使其廣為流傳。”



帕爾表示，將索羅斯描繪成一個暗中操縱者，“這對某些政治運動來說非常具有吸引力”，因為它“暗示了一項更為廣泛的陰謀”，並表明他們的對手“足夠軟弱，並且需要聽從外國操縱者的命令”。



在印度，針對索羅斯的攻擊已經從X和Instagram等社交平台轉移到WhatsApp聊天應用程序，而且他在主流電視台上越來越明顯地遭到印度人民黨發言人及其黨內支持者的攻擊。



因​​此，“從農村到鄉鎮的人們都已經知道，有一個名叫索羅斯的敵人在針對印度，但卻沒有人確切知道這個人是誰”，帕爾指出，“一個未知的敵人遠比一個你能看到並評估的敵人更加可怕。”



“聽而不聞”還是“裝腔作勢”？



對於許多印度外交關係觀察人士而言，最近幾天的最大意外來自印度人民黨決定將美國國務院描繪成由索羅斯領導的、針對莫迪政府的陰謀中的一方。



在12月5日召開的新聞發布會上，印度人民黨發言人兼議員桑比特·帕特拉堅稱，“有組織犯罪與腐敗報告項目50%的資金直接來自美國國務院……並且已成為了一個實施深層國家議程的媒體工具”。



12月7日，美國國務院表示，印度人民黨的指控“令人失望”，並補充稱，長期以來，美國“一直是全球新聞自由的捍衛者”。



專家們也對印度人民黨的指控提出了質疑。



“印度的抨擊似乎不合時宜，與現實脫節，因為美國國務院似乎不遺餘力地表達了加強和深化美國與印度關係的願望”，華盛頓特區智庫威爾遜中心南亞研究所主任邁克爾·庫格爾曼認為，“這與誹謗和破壞該國穩定的意願完全相反。”



他還表示，美國政府“真的在竭盡全力地展示其對與印度合作的承諾”，而這種合作涉及安全、技術、貿易和教育等多個方面。



但庫格爾曼指出，“印度人民黨的姿態可能是為即將上任的特朗普政府所準備的——特朗普政府基本上對所謂的美國深層政府提出了同樣的論點”。



與此同時，西爾卡和阿里都表示，在他們看來，印度人民黨把索羅斯視為反派，這從根本上源於印度的國內政治。其中，阿里表示，莫迪希望“在印度那些難以抵擋印度民族主義誘惑的地區內，將反西方民族主義作為一項具有吸引力的民族主義綱領”。



而索羅斯，則是印度執政黨找到的、能夠被放到這個靶子上的目標。