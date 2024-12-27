快評：民眾黨全黨護柯　小草懷恨不挺綠

中評社快評／柯文哲涉及京華城收賄案、侵占政治獻金等案，北檢偵查終結，昨天宣布對柯依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，求處重刑共28年6個月。北檢起訴書洋洋灑灑，多達168頁，但被質疑“無一槍斃命證據”、有羅織罪名之嫌。



北檢起訴書備受質疑的部分，是指控柯收受威京集團主席沈慶京的1500萬元（新台幣，下同）賄賂，還有另一筆210萬、分成7筆的政治獻金也疑似是賄賂。柯文哲否認收了沈慶京1500萬，而北檢也查不到收賄款的時間地點，也即沒查到金流。



民眾黨前秘書長謝立功質疑，1500萬時間、地點都不清楚，不能因為沈慶京領錢與USB有紀錄就斷定柯收賄。前“立委”邱毅也認為，北檢端出的證據力非常薄弱，譬如最關鍵的沈慶京親自交付賄款給柯文哲新台幣1500萬，竟沒法指出明確的時間地點，代表檢方沒有直接證據可證明確有其事。



民眾黨昨天傍晚發出“小草號召令”，動員全黨護柯。台北地方法院昨晚舉行羈押庭決定柯能否交保，館長陳之漢及逾千挺柯的小草現身北檢外聲援，爭取接柯回家，一度與警方發生衝突。網上有小草留言痛恨民進黨政治追殺，將對柯不離不棄，“不當回頭草”。



民眾黨中央緊急應變小組共同召集人林富男昨天強力挺柯，稱即便柯公開喊出請辭，民眾黨主席也沒第二人選。民眾黨“立院”黨團總召黃國昌說，此時此刻，民眾黨一切正常運作，緊急應變小組也正常運作。台灣民眾黨歷經這四個月，黨主席遭到政治關押、司法追殺，所有黨公職、支持者，衹有更加團結。



柯文哲遭求重刑28年半，接下來只能在法院審理過程中求清白。多年前馬英九被指涉“三中案”，當時檢方也對馬英九求處重刑，起訴書也多達700多頁，後經地方法院一審卻無罪，目前尚在二審中。因為有政治力介入，柯文哲涉貪案仍有很多變數。