柯文哲獲交保　保金高達3000萬元

柯獲交保，交保金額高達新台幣3000萬元。（資料相） 中評社台北12月27日電／民眾黨主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，北檢26日宣布偵結起訴；北院自昨晚7點半召開接押庭，在27日凌晨宣布結果，裁定在押5名被告全交保，並限制住居、限制出境出海。北院裁定理由書指出，雖同案被告許芷瑜逃亡在外，但檢察官並未指出許的涉案情節；另本案相關證人均已經檢察官於偵查中傳訊，相關事實晦暗不明之風險已經降低，認為無羈押之必要。



北院在凌晨3時15分宣布結果，最終裁定在押5名被告全交保。其中柯文哲交保金額高達新台幣3000萬元，沈慶京交保金則為4，000萬元；應曉薇1，500萬元；彭振聲500萬元；至於先前已獲200萬元交保的李文宗，法官裁定他再加保800萬元。



院裁定理由書指出，被告柯文哲等人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑，斟酌本案行賄、收賄款項均高達數千萬元，渠等共同使京華城公司圖得高達百億元之不法利益，被告李文宗更與被告柯文哲共同侵占達6千餘萬元之公益金，若經法院判決有罪確定，重刑可期。



北院認為，衡以重罪常伴逃亡之高度可能，此乃趨吉避凶、脫免罪責、不甘受罰之基本人性；參以被告等人之社經地位、經濟能力、工作職位，綜合研判，有相當理由足認被告等人面臨未來之重刑風險，傾力逃匿境外以規避審判及刑法執行之主觀動機甚強、可能性甚高，有相當理由認其有逃亡之虞。

