“雙奧之城·青春之約”台灣青年北京冰雪季系列活動持續開展（主辦方供圖） 中評社北京12月27日電／12月21日至24日，100餘名台灣青年齊聚北京，參與“雙奧之城·青春之約”台灣青年北京冰雪季活動。本次活動充分發揮“雙奧之城”資源優勢，以冰雪為媒，打造兩岸青年冬季交流特色品牌，開展了一系列豐富多彩的活動。



參與活動的台灣青年先後參訪了首鋼園、國家體育場（鳥巢）和國家游泳中心（水立方），感受“雙奧之城”在賽事設施與城市建設方面的發展成就。在專業教練指導下，在國家速滑館“冰絲帶”開展滑冰體驗，在延慶高山滑雪中心進行滑雪體驗，感受冬季運動的魅力。團員們紛紛表示，“這是人生中第一次滑雪，北京的冰雪讓我感受到大陸冬季的獨特魅力。”



在延慶區，團員們參觀了壯麗的八達嶺長城，走訪了傳承長城文化、依托長城資源致富的石峽村，深入瞭解京郊鄉鎮的發展變化，親身體驗大陸鄉村振興的成果和獨具特色的民俗文化。在朝陽區，團員們參訪了泡泡瑪特城市樂園，與潮玩藝術親密接觸，感受大陸文化創意產業的活力。一位團員表示：“大陸的文創產業發展讓我很驚訝，未來希望有機會深度合作。”在城市副中心大運河博物館，通過觀看豐富的展品以及沉浸式體驗，團員們瞭解了大運河促進交流交融、維繫民族團結的重要作用，感受了北京城市文化的集大成性。在北京城市圖書館，感受其開放式設計和人文氛圍，為台灣青年展現了一座現代化都市的時尚氣息。有團員感慨道：“從課本到實地，大運河展現了中華文化的深厚內涵。”



從冰雪運動到文化交流，台灣青年在北京的四天行程豐富多彩，不僅見證了祖國大陸發展建設的輝煌成就，也進一步深化了兩岸青年情感交融。活動期間，台灣青年們紛紛表示，北京的行程不僅讓他們深入體驗了冬季的自然與文化魅力，更重要的是通過與大陸青年的交流，加深了彼此的理解。一位團員感嘆道：“無論是冰雪體驗還是文化交流，都讓我意識到兩岸青年之間有著很多共同語言。我們不僅是文化傳承的見證者，更應成為未來合作的推動者。”



台灣青年北京冰雪季活動將持續到明年2月份。

