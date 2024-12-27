香港創科發展新潮湧 塑造經濟新動能（圖源：大公報） 中評社北京12月27日電／據大公報消息，總結2024年，香港積極發展創新科技，努力塑造經濟發展新動能、新優勢。創新科技及工業局公布十大主要工作回顧，這一年間創科發展成績亮麗：香港在全球新興生態系統排名第三，世界數碼競爭力位居全球第七；政府公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，確定2030和2035兩個五年期的發展目標，園區明年將正式進入營運階段。



這一年間，香港創科發展重視“數字”。為推動政府及社會數碼轉型，成立了“數字政策辦公室”，將《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施擴展至各行業，促進更多便民利企的跨境服務；另外數碼港人工智能超算中心首階段投入服務，政府的30億元“人工智能資助計劃”亦開始接受申請。



目前，創科局聯同相關部門已引進逾130家有潛力和具代表性的創科企業於香港落戶或擴展業務，並成立“新型工業發展辦公室”，以支援重點創科企業在港發展、協助傳統製造業利用創科升級轉型、扶植初創企業。政府加大創科產業投資，設立100億元“創科產業引導基金”，同時推出“產學研1＋計劃”首批資助項目，籌備建設第三個InnoHK創新香港研發平台，促進國際科研合作。



這一年間，香港創科發展也迎來了好消息，香港載荷專家候選人獲選預備航天員，另舉辦多場創科盛事，並支持多項大型創科盛事在港舉行。＼大公報記者 郭如佳



1 多項創科排名 港居世界前列



香港多項創科成績亮麗，在全球新興生態系統排名第3名，世界數碼競爭力位居全球第7，在“深圳─香港─廣州”集群連續五年蟬聯全球第2位，智慧城市排名位列全球二十大，在世界最具競爭力全球排名第5、亞太區第2。另外，本地研發總開支於2023年增加至超過330億元，相對本地生產總值的比率升至1.11%，創歷史新高。初創企業較之前一年增長10%，製造業總收益達到2433億元，按年上升12.1%。

