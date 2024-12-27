男子按緊急掣截停巴士　運輸署嚴厲譴責

圖：一名男子前日在尖沙咀彌敦道追趕前往屯門的260X巴士，其間多次強行按下太平門掣。（圖源：大公報） 中評社北京12月27日電／據大公報消息，網上前日（25日）流傳一條視頻，一名男子在尖沙咀彌敦道追趕前往屯門的260X巴士，其間多次強行按下太平門掣，引起網民熱議。九巴公司昨日回應《大公報》查詢，證實事發於前日聖誕節晚上，當時巴士已完成上客後開出，該男子突然闖進行車線並拍打車身，大罵車長後離去，該公司嚴厲譴責其行為，正研究跟進行動。運輸署昨晚表示，非常關注並嚴厲譴責事件，根據法例，刻意妨礙或干擾車輛運作屬違例，罪成可被罰款5000元及監禁6個月。



該段視頻長約17秒，一開始見到一名男子追趕260X線巴士，用手不斷拍打車身，並嘗試按下位於車頭位置的太平門掣。消息人士向《大公報》表示，根據車長回憶，事發於前晚大約9時45分，車長於尖沙咀中間道巴士站上客後，車站無人，於是正常開車，突然有人拍打左面車身。車長於北京道交通燈位停車，對方不停鬧車長，其後自行離開，交通燈轉燈巴士開出時，該男子已經消失。



九巴公司昨日回復《大公報》查詢時證實，前晚約9時45分，一輛260X巴士在彌敦道近中間道巴士站完成上客後開出，駛至近北京道的交通燈位前面時，一名男子突然闖進行車線並拍打車身，車長即時停車瞭解情況，該名男子繼而不停大聲指罵車長後自行離去。



九巴表示，嚴厲譴責該男子的行為，強調任何人在巴士正常行車期間，嘗試截停巴士和強行按動只供緊急時使用的太平門掣，會對其他人構成嚴重危險。九巴正研究適當的跟進行動。