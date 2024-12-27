圖：韓國首爾瑞草區的首爾破產法院。（圖源：大公報） 中評社北京12月27日電／據大公報消息，韓國國家金融監管機構數據顯示，過去三年中，拖欠貸款的韓國年輕人數量迅速增加。截至今年7月，有超過6.5萬名20多歲的韓國年輕人在韓國信用咨詢服務處（KCIS）被登記為拖欠貸款人，比2020年的約5.2萬人增加了25.3%。同期，所有年齡段的不良信用總人數增長率僅為8%。



在韓國，拖欠貸款人指至少三個月未償還信用卡債務或銀行貸款，或至少一年未繳納至少500萬韓圜（約2.6萬港元）稅款的人。



韓國政府22日數據顯示，在經濟長期放緩的情況下，今年通過債務解決計劃新尋求援助的人數預計將創下歷史新高。根據韓國信用咨詢和恢復服務處（CCRS）數據，截至今年11月底，共有超過17.9萬人申請救助計劃，該計劃通過重組信用債務和必要時注銷債務，為瀕臨破產的個人提供第二次機會。預計全年申請人數將超過去年18.4萬人的最高紀錄。



據報導，年輕債務人數量的增加是就業市場低迷的結果，直接受到該國持續經濟低迷的影響，包括高通脹和高利率，以及國內需求低於預期。韓國中央大學經濟學教授李正熙警告說，“早期的低信用評分會阻礙年輕人的經濟參與，給個人和社會造成惡性循環”，“我們需要支持更多高品質的工作和制度。”