韓國憲法法院今日開審總統彈劾案

圖：韓國民眾19日舉行示威活動，要求尹錫悅下台。＼法新社 中評社北京12月27日電／據大公報消息，綜合報導：韓國戒嚴風波延續，憲法法院26日宣布，將於27日對韓國總統尹錫悅彈劾案進行首次庭前會議，這是韓國憲政史上憲法法院審理的第3件總統彈劾案。同日，韓國代總理韓德洙拒絕任命憲法法院法官，韓國最大在野黨共同民主黨對其發起彈劾動議。自尹錫悅12月3日發布戒嚴令以來，韓國兩黨博弈不斷，政府陷入權力真空，經濟飽受衝擊，分析指，韓國正面臨“經濟寒冬”。



韓國憲法法院將於27日下午2時對總統尹錫悅的彈劾案進行首次庭前會議。據報導，庭前會議屬於準備程序，彈劾案的被申請人無出庭義務，由案件雙方代理人出席進行舉證。預計尹錫悅彈劾案的庭前會議將進行兩到三次，之後再進入正式庭審。目前尹錫悅方面尚未提交代理人委托書，根據韓國《刑事訴訟法》規定，若尹錫悅方面不出席，法庭或僅聽取國會代理人的基本立場和舉證計劃，也可能重新安排日程要求尹錫悅方面出庭。



據規定，韓國憲法法院須在180天內、即明年6月中旬之前裁定尹錫悅應下台或復職。一旦憲法法院裁決尹錫悅去職，韓國就必須在60天內舉行總統大選。2016年12月，韓國國會通過時任總統朴槿惠的彈劾案，憲法法院於2017年3月裁決彈劾案成立、朴槿惠下台，審理過程耗時約3個月，這是韓國史上總統因彈劾下台的唯一案例。



在野黨對代總統發起彈劾



從尹錫悅的彈劾案來看，目前6名法官中，包括文炯培在內共有2人的任期將於明年4月18日屆滿。專家研判，憲法法院可能會在這個時間點之前做出裁決，以避免爭議。



另外，韓國國會當天還通過了3名憲法法院法官候選人的任命投票，按照相關程序，國會通過憲法法院法官任命案後，需由目前代行總統職權的國務總理韓德洙正式任命。韓德洙當天稍早時候表態稱，任命憲法法院法官一事應首先由朝野政黨達成一致，否則他將暫緩任命。

