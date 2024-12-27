網評：助力C919　香港樞紐地位更穩固

中評社北京12月27日電／我：助力C919走向世界 香港樞紐地位更穩固



來源：大公報 作者：卓 偉



中國東方航空宣布在明年元旦起，啟用國產飛機C919執飛每日來往上海虹橋及香港的航班。運輸及物流局局長陳美寶認為，此舉反映香港作為國際航空樞紐的重要意義，並已指示民航處和機場管理局為首航及之後的定航提供全面協助。



國產C919客機執飛往來上海和香港的定期商業航班，不單是一般的航班安排，背後更有重要意義：



一是國產C919當前一個重要工作是完成EASA（歐洲航空安全局）認證審查，推動國產民航機走出國門。香港是國際航空樞紐，開辟滬港航班可以讓國產C919客機的性能、表現、安全性等各方面能力得到全面的展現，讓國際社會看到C919的優異表現，從而推動取得EASA的認證審查，讓C919走向國際。



二是彰顯香港國際航空樞紐的地位，中央既看重香港的樞紐角色，通過香港平台讓國產大飛機走向國際，更借此強化香港的航空網絡，鞏固航空樞紐航運中心地位。



三是隨著C919以及更多國產客機往返飛行，對於香港航空業發展以及航空相關產業都會發揮推動作用。特區政府不但要做好有關配套，更重要是制定全盤的航空發展策略，借助國家支持的東風，銳意改革積極作為，全面提升香港航空業的競爭力。

