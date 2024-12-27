中評社北京12月27日電／網評：特朗普葫蘆裡賣的是什麼藥？



來源：大公報 作者：宇 文



特朗普2.0還未正式拉開帷幕，已經打上深刻的善變烙印。分析家本以為特朗普會首先向中國加征大額關稅，但是特朗普的關稅子彈卻率先射向墨西哥和加拿大兩個鄰國。他更罕有地表示“中美聯手可以解決世界上所有問題”，中美關係在特朗普2.0似乎有回暖跡象。



更多的變化是，特朗普開始展現他的“擴張主義”。除了將加拿大視為美國的“第51個州”，他更將格陵蘭島、巴拿馬運河視為“美國的”。當然，他是以商人口脗強調“購買”。這種有違外交禮儀和政治正確的論調，不可能出於任何一位美國建制派政客之口。但特朗普就是特朗普，當他以半是玩笑半是認真的口脗發出充滿爭議的擴張主義言論時，從美國到世界都陷入一種無可奈何的尷尬和不安中。



CNN認為，特朗普的言論是回歸19世紀美國的“天命回歸”，即美國有權在北美實行擴張。《紐約時報》則認為，特朗普的“單邊主義”正走向老羅斯福總統的擴張主義或殖民主義。



極限訛詐 最大化美國利益



其實，這更是符合特朗普霸權主義陽謀，即通過公開霸凌的方式，讓盟友怕起來，再讓美洲的相關國家和地區亂起來、慌起來，以便強化美國的霸權掌控力，實現美國利益最大化。

