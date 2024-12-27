孟建談文藝創作的“高原”與“高峰”

復旦大學國家文化創新研究中心主任孟建（圖源：新華網） 中評社北京12月27日電／據新華網消息，近日，復旦大學國家文化創新研究中心主任孟建在出席2024高原高峰文化發展論壇期間，接受了新華網文化頻道的專訪，就文藝創作的“高原”與“高峰”，發表了自己的觀點。



孟建表示，文藝創作中的“高原”指的是文藝創作中廣泛存在的、有一定藝術水準但缺乏深度和藝術感染力的作品，這些作品雖然數量眾多，但往往缺乏真正的藝術高度和影響力。而“高峰”則象徵著文藝創作的最高境界，代表著那些能夠深刻反映時代精神、具有強大藝術感染力和深遠影響力的優秀作品。



他認為，從“高原”到“高峰”的跨越，不僅要有藝術技巧的提升和審美取向的變革，更要有哲學思考的深化和精神境界的升華。藝術家在創作過程中需要不斷突破自我限制，勇於探索未知領域，將個人的情感體驗和哲學思考融入作品之中，從而實現從“高原”到“高峰”的跨越。這種跨越不僅體現在藝術作品的數量和質量上，更體現在藝術家對生命、宇宙、自然的深刻感悟和獨特表達上。



“‘高原高峰’在2024高原高峰文化發展論壇的特殊語境中有其獨特的含義。”孟建特別指出，“一是指我們論壇研討文藝創作如何實現從‘高原’向‘高峰’的邁進；二是特指參加本屆‘高原畫派’的創造者，已經達到或基本達到‘高峰水準’的藝術家。”