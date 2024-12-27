河北遵化：迎新年傳統民俗進校園

12月25日，民間藝人在河北省遵化市蘇家窪鎮下石河中學為學生表演舞獅。（新華社） 中評社北京12月27日電／據新華社消息，新年將至，河北省遵化市蘇家窪鎮的民間藝人開展民俗表演進校園活動，他們來到當地的下石河中學，為學生表演舞獅、舞龍、趕驢、跑旱船等傳統民俗節慶節目，為學生講解民俗表演技巧，學生們在觀看、瞭解、體驗中感受傳統文化的魅力。