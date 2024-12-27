【
大
中
小
】 【
打 印
】
河北遵化：迎新年傳統民俗進校園
http://www.CRNTT.com
2024-12-27 11:40:44
12月25日，民間藝人在河北省遵化市蘇家窪鎮下石河中學為學生表演舞獅。（新華社）
中評社北京12月27日電／據新華社消息，新年將至，河北省遵化市蘇家窪鎮的民間藝人開展民俗表演進校園活動，他們來到當地的下石河中學，為學生表演舞獅、舞龍、趕驢、跑旱船等傳統民俗節慶節目，為學生講解民俗表演技巧，學生們在觀看、瞭解、體驗中感受傳統文化的魅力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
河北正定：沉浸式主題實景演出迎新年
(2024-12-20 12:25:32)
河北三河：“文創集市”激發城市文旅新活力
(2024-12-02 11:27:13)
河北新河產業集群發展跑出“加速度”
(2024-11-20 11:30:38)
李強河北調研：創新驅動發展 全面綠色轉型
(2024-11-14 10:30:36)
河北曲陽：創意雕塑助力文化產業發展
(2024-11-13 11:16:33)
河北開展治理欠薪冬季行動
(2024-11-12 15:30:51)
河北開展治理欠薪冬季行動
(2024-11-12 15:30:41)
河北廣宗：非遺技藝助農增收
(2024-09-20 11:30:34)
兩岸未來媒體人在冀感受長城文化
(2024-09-07 12:32:10)
河北博物院：暑期觀展品茶韵
(2024-08-16 11:14:18)