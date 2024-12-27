杜克蘭：特中兩國未來合作發展值得期待

特立尼達和多巴哥前外長杜克蘭。受訪者供圖 中評社北京12月27日電／據人民日報報導，今年是中國同特立尼達和多巴哥（以下簡稱特多）建交50周年。近年來，兩國經貿關係發展強勁。2018年至2022年間，特多對華出口增長60%，從10億特多元增至16億特多元，包括能源、化工品和海產品；特多自華進口增長6.9%，主要為空調配件、汽車輪胎、鋼管和電子產品等。兩國貿易關係充滿活力，惠及彼此經濟和人民。



特立尼達和多巴哥前外長、西印度大學教授杜克蘭日前接受人民網記者專訪時表示，特中兩國人民友誼源遠流長。2013年，中國國家主席習近平訪問特多，掀開兩國關係新篇章，引領雙邊各領域務實合作不斷走深走實並取得豐碩成果，兩國關係處於歷史最好時期。



2018年，特多成為首個正式加入共建“一帶一路”倡議的加勒比共同體國家。中國鐵建承建的多巴哥機場新航站樓等項目，對於促進當地經濟發展、增進兩國互聯互通具有積極意義。杜克蘭表示，共建“一帶一路”倡議讓人們看到了中國的開放和現代化。通過共建“一帶一路”，特多從多個層面受益於中國式現代化。中國式現代化為特多和拉丁美洲乃至全球南方的經濟高質量發展創造新的動力。杜克蘭認為，全球化的下一章將是“數字化”，這是一場巨大的革命。加勒比地區國家亟須推動數字基礎設施建設，在相關領域與中國開展合作的空間很大。



日前，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京舉行。杜克蘭積極評價中國以實際行動維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。他認為，如何融入全球供應鏈，是特多及地區國家面臨的最大挑戰之一。中國積極發揮推動全球產業鏈供應鏈包容性發展，為加勒比國家提供了合作平台。