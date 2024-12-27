烏克蘭“關閘”會否讓歐盟“氣虛”

這是2024年4月28日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的俄羅斯天然氣工業股份公司標識。（圖源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華社報導，俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協議將於本月31日到期，烏總統澤連斯基日前表示不再延長與俄方相關協議，引發斯洛伐克、匈牙利等歐盟成員國對於能源供應的擔憂。



分析人士認為，俄羅斯與烏克蘭輸氣協議的失效將導致歐盟、俄、烏三方利益受損，美國或將坐收漁利。受能源價格過高、經濟復甦乏力以及成員國間分歧等因素影響，歐盟要實現2027年前與俄“能源脫鈎”的目標難度不小。



烏克蘭決然“關閘”



俄烏在2019年簽署為期5年的俄天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協議，協議將於今年年底到期。澤連斯基19日在歐盟峰會期間表示，俄方因該協議獲得巨額利潤以支持戰爭，烏方不會將其延長。同日，俄總統普京在年度記者會上說，“經烏克蘭向歐洲轉運俄天然氣的新合同肯定不會有了”，俄方能夠承受這一變化。



目前，過境烏克蘭的天然氣占俄管道天然氣出口歐洲總量的一半左右，歐盟成員國斯洛伐克和匈牙利對這條管線尤其依賴。烏方“關閘”決定引發兩國不滿。斯洛伐克總理菲佐22日到訪俄羅斯並與普京會談，菲佐稱此訪是對烏方立場的回應。普京表示俄方願意繼續向西方和斯洛伐克供應天然氣，但目前尚不清楚雙方將採取何種方案實現供氣目標。



比利時智庫布魯蓋爾研究所10月發布的一份研究報告說，歐盟在俄烏輸氣協議失效後有三種替代方案：一是歐盟從他國增加液化天然氣進口；二是歐盟向阿塞拜疆購買其接收的俄天然氣，通過烏方管道輸歐；三是歐盟在俄邊境城市蘇賈購入天然氣使其成為“歐洲天然氣”，通過烏方管道輸歐。



分析人士指出，澤連斯基已明確表示烏天然氣運輸系統不會用來轉運“任何源於俄羅斯”的天然氣，後兩者方案可行性較低。第一種方案看似“乾淨利落”，但歐盟國家需要放棄相對低廉的俄管道氣，將導致能源成本進一步提升。