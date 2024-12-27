黃金受追捧　香港金市乘勢而上

香港過去一直是區內重要的黃金交易中心，在世界黃金進出口量位列前茅。（大公報） 中評社香港12月27日電／大公報報導，英國金融褪色，新股集資排名急降至全球第20位，折射全球經濟與金融重心東移步伐超預期，加上黃金受到資金追捧，香港宜把握機遇，推動金融業再上一層樓，其中要全力建設國際黃金交易中心，推動金銀業貿易場變革，激活黃金交易，助力國家爭取黃金定價權。



今年來環球政治及經濟頻現黑天鵝，包括有法國與韓國政府相繼倒台、敘利亞變天、日本央行意外加息、特朗普上台挑動關稅戰貿易戰等，影響全球金融市場表現。在不明朗的投資環境之中，黃金脫穎而出，即使比特幣一度爆升上十萬美元的新高價，但今年金價仍然累升接近三成，保持在2600美元以上，跑贏股匯債等傳統金融資產，凸顯黃金投資與避險功能，未有受到加密貨幣炒賣狂潮所影響。



因此，黃金交易繼續在全球投資市場占有重要的地位，特別是美國等西方發達國，財赤及債務日益嚴重，黃金已視作為對衝美元、美債風險的重要工具。



世界金融重心東移 港金成交增



香港正構建國際黃金交易中心，計劃擴大黃金倉儲設施，為黃金交易量大增作好準備，這發展方向正確，對鞏固與提升香港國際金融中心地位具有重要策略意義。



事實上，世界經濟及金融重心東移步伐比預期為快，加上英國脫歐，倫敦在全球金融地位逐步下降，今年以來新股上市集資大縮水至約80億港元，新股上市將是15年來最少，全球集資金額排名大降至20位，比馬來西亞等新興市場排名還要低，且今年有近90間企業從倫交所退市或轉移上市地，反映英國金融正步向衰落，相信倫敦外匯、債券及黃金交易中心地位也會逐步褪色，目前國際黃金定價權落在倫敦、紐約市場的局面將會改變，香港有條件成為黃金定價中心，助力國家爭取黃金定價話語權。



因此，香港宜抓緊世界經濟及金融重心東移的機遇，強化國際金融中心地位，全力爭做國際黃金定價中心。事實上，香港在過去一直是區內重要交易中心，具有相當的發展基礎，例如香港在世界黃金進出口量位列前茅，過去10年金銀業貿易場九九金的成交量復式增長逾18%，實物金交易額日均逾億美元。



由此可見香港黃金交易市場潛力巨大，可望更上一層樓。



改革金銀業貿易場 推金市互聯互通



為配合壯大香港金市，力爭成為國際黃金交易中心，現時首要推動金銀業貿易場變革，包括組織架構、數碼轉型與國際黃金交易市場互聯互通。據知金銀業貿易場將會改名為香港黃金交易所，預期擔當著推動香港黃金交易市場擴大發展空間、確立國際黃金定價地位的重要角色。



香港黃金市場發展大有可為，今年首季金銀業貿易場呈現20%較快增長，可見市場拓展空間廣闊及發展潛力巨大，這為香港建立國際黃金交易中心注入強心針。