港府今年賣地收入僅百億　21載最少

特區政府過去16年地價總收入（大公報） 中評社香港12月27日電／大公報報導，儘管今年本港樓市迎來全面撤辣及銀行減息的利好，然而土地市場仍未有大起色，導致特區政府今年賣地收入及售出土地數目，均創世紀金融海嘯後十六年新低，連同私人市場換地補價等計算，總地價收入更大倒退至沙士後的二十一年新低，截至本年底止暫僅剛錄逾百億元，按年大削70%。



2019年底的疫情，擊碎本港樓市長逾10年的升浪，2023年初本港經濟雖則開始踏入﻿復甦之路，惟仍是舉步維艱，同年賣地成績更是不似預期，連一鐵（港鐵）一局（市建局）項目在內，更發生多達6次流標事件，令無論賣地或總地價收入，都已按年跌約半。



年內售沙田兩幅官地 涉逾16億



不過，踏入今年，市況依然不妙，發展商積壓大量待售單位，投地及增加土地儲備的意欲幾降至冰點。特區政府推出位於柴灣的首個樂建居項目，在僅收1份標書下，流標收場。其後又順延元朗多層現代工業大樓的截標時間，同時大減推地數目，集中推售小型住宅地皮為主，然而成交價也未算理想。今年全年只售出兩幅沙田小瀝源住宅地皮，賣地收入僅約16.4億元，均是自2008年世紀金融海嘯後的新低，按年分別下跌約60%及88%。



另外，發展商也減慢跟特區政府商討將所持土地改用途的換地改契速度，個別甚至暫停或放棄有關程序，特別是在古洞北及粉嶺北新發展區內，恒地（00012），長實（01113），泛海夥資策等發展商，原本申請原址換地的共6幅土地，最後都決定放棄補地價，促使失去逾百億元的補地價收入，此令來自私人市場的補地價收入劇減至約84.5億元，按年跌近60%；再加上港鐵要在本月才成功批出今年首個鐵路發展項目，所涉補地價難在今年內入賬，導致政府庫房補地價的收入跌至2009年的15年新低，而今年總地價收入只能僅過百億元，創2003年後的21年新低。



不過，由於有兩幅元朗大型多層現代工業大樓地皮，及1幅青衣物流用地於明年初截標，另在銀行明年有機會繼續減息，賣地表內又有多幅貴重地皮待售，市場相信明年賣地收入有機會否極泰來。

