﻿日航遇黑客攻擊　故障持續7小時

左圖：乘客26日在東京羽田機場出境大廳的日航櫃枱前等待辦理登機手續。圖源：法新社；右圖：東京羽田機場的大屏幕上顯示日航航班延誤情況。圖源：法新社 中評社北京12月27日電／據大公報報導，日本第二大航空公司日本航空網絡系統26日遭黑客攻擊，導致日本多地機場近70個航班出現延誤或被取消，故障持續約7小時後解除。香港來往東京的航班也受到影響，延誤最長時間約一小時。兩天前，美國航空公司出現“技術問題”，導致該公司在全美停飛所有航班，嚴重影響旅客聖誕節假日出行。近年全球機場及航司網絡系統故障頻發，引發大規模混亂，但似乎難以找到有效的解決或預防方法，引發外界憂慮。



日本航空公司26日表示，當天早晨7點24分左右開始，公司的網絡設備突遭攻擊，導致乘客值機托運行李時使用的系統等出現問題，公司的手機應用程式亦無法登入，無法查詢航班信息，日航今日出發的國內與國際航班機票也一度停售，已預訂的機票則不受影響。



或遭遇DDoS網絡攻擊



日航在事發後暫時切斷了疑似成為攻擊目標的路由器，並於當地時間下午2點20分左右宣布系統恢復正常。日航稱，未發現因網絡攻擊導致客戶信息外洩或受到電腦病毒破壞的情況。東京警視廳表示，日航今次可能遭受DDoS網絡攻擊，即黑客發送大量通訊數據，癱瘓網站運作，正搜集資料進行詳細調查。



截至本港時間26日傍晚，日航網絡故障導致兩個國內航班被迫取消，53個國內航班和11個國際航班出現延誤，最長延誤時間約4小時。香港來往東京的航班也出現延誤，最長時間約一小時。東京羽田機場、關西國際機場、大阪伊丹機場、北海道新千歲機場等全日本多個機場均受到不同程度的影響。



日航是僅次於全日空的日本第二大航空公司。日媒稱，全日空等日本其他航空公司未發現遭網絡攻擊，航班運營沒有受到影響。日本郵政表示，受航班延誤影響，當日郵件和包裹的派送出現延遲，已通過更換航空公司等方式應對。