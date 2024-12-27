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以色列決心根除胡塞武裝 直至達成目標
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2024-12-27 11:42:36
中評社北京12月27日電／據央視新聞報導，當地時間26日，以色列總理內塔尼亞胡表示，以空軍當天空襲了也門胡塞武裝目標。他說，以色列決心根除胡塞武裝這一伊朗的代理人，直到達成目標為止以色列都不會放棄。
內塔尼亞胡還表示，以色列對也門胡塞武裝的打擊才剛剛開始，以色列不會再允許該組織攻擊以色列。
同一天，以色列國防部長卡茨表示，任何人傷害以色列，都將遭到以色列的回擊。以色列將像在其他地方所做的一樣，追殺所有胡塞武裝領導人。以色列將攻擊胡塞武裝，以消除其對以色列的威脅。
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