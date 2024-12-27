深圳發布低空經濟標準體系

由峰飛航空科技自主研製的5座eVTOL航空器“盛世龍”在深圳蛇口郵輪母港附近海域上空飛行。（圖源：大公報） 中評社北京12月27日電／據大公報報導，新質低空，標準先行。25日，深圳市交通運輸局聯合深圳市市場監督管理局發布了《深圳市低空經濟標準體系建設指南（V1.0）》（以下簡稱《指南（V1.0）》），這是深圳低空經濟標準化建設的又一重要里程碑。《指南（V1.0）》通過引入“四張網”即“設施網”、“空聯網”、“航路網”、“服務網”的核心概念，為低空經濟提供開放統一的基礎設施支撐框架。以應用場景為導向，通過融合航空、地面交通、信息技術及人工智能等多領域標準，既滿足現階段的行業需求，又為未來新場景、新技術的接入預留了擴展空間。



該體系的推出，將在促進產業規範發展、保障公共安全、推動產業融合與協同發展方面發揮重要作用，助力深圳打造面向未來的“天空之城”。＼大公報記者 郭若溪深圳報導



深圳市低空經濟標準體系以行業管理現狀、產業結構特性以及各參與要素的構成及特點，共分為基礎與通用、製造與准入、低空飛行物理基礎設施、信息基礎設施、空域管理、低空協同運行與飛行服務、場景應用、配套與保障8個一級子體系。



《指南（V1.0）》明確提出“便於進化”的原則，通過動態兼容和逐步完善，形成一個能夠快速響應政策調整、市場需求和技術變革的標準體系。深圳以此為基礎，不僅推動了低空經濟的數字化轉型，也為全國乃至全球提供了可參考、可覆製的低空經濟標準化路徑。



標準體系可隨需求變化而優化



IDEA研究院低空分院執行院長李世鵬院士特別強調了《指南（V1.0）》的成長性與可迭代性。他指出，基於低空經濟發展的初期階段，採用模塊化、開放化的設計框架，確保標準體系能夠隨著技術進步、場景需求的變化不斷擴展和優化。