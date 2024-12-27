【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
紅軍長征翻越的第一座大雪山夾金山隧道貫通
http://www.CRNTT.com
2024-12-27 11:04:36
這是12月26日拍攝的夾金山隧道寶興縣境內入口（無人機照片）。（圖源：新華社）
中評社北京12月27日電／據新華社報導，26日，隨著最後一聲炮響，經過600餘名參建人員3年的艱苦奮鬥，國道351線夾金山隧道主洞實現貫通，向著明年正式建成通車的目標邁進堅實一步。川西地區的夾金山是中央紅軍長征翻越的第一座大雪山。
夾金山位於橫斷山脈東緣，海拔4000多米，山上常年積雪、空氣稀薄、氣候惡劣。“長征萬里險，最憶夾金山。”1935年夏天，中央紅軍歷經7天7夜，終於翻越夾金山，在懋功與紅四方面軍勝利會師。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
台官方估春節9天連假車流 關注花東訂房率
(2024-12-24 14:47:49)
我國成功發射衛星互聯網低軌衛星
(2024-12-17 18:20:40)
三部門發文改善停車休息環境、關愛貨車司機
(2024-12-05 15:31:19)
我國交通項目建設跑出加速度
(2024-11-26 16:02:20)
慶中華隊奪冠 盧秀燕穿中華台北球衣跑行程
(2024-11-25 14:41:02)
議員：巴士加價幅度“離譜” 促訂票價機制
(2024-11-23 12:46:54)
長征“加油站”哈達鋪：留住紅色記憶
(2024-11-20 10:50:25)
“交通燈”執政聯盟破裂 德國或提前大選
(2024-11-08 12:05:49)
自制交通意外騙千萬援助 275人被捕
(2024-11-07 10:58:23)