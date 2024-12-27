紅軍長征翻越的第一座大雪山夾金山隧道貫通

這是12月26日拍攝的夾金山隧道寶興縣境內入口（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京12月27日電／據新華社報導，26日，隨著最後一聲炮響，經過600餘名參建人員3年的艱苦奮鬥，國道351線夾金山隧道主洞實現貫通，向著明年正式建成通車的目標邁進堅實一步。川西地區的夾金山是中央紅軍長征翻越的第一座大雪山。



夾金山位於橫斷山脈東緣，海拔4000多米，山上常年積雪、空氣稀薄、氣候惡劣。“長征萬里險，最憶夾金山。”1935年夏天，中央紅軍歷經7天7夜，終於翻越夾金山，在懋功與紅四方面軍勝利會師。

