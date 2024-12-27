全國經濟普查　數字產業營收超48萬億

第五次全國經濟普查首次增加數字經濟調查內容。圖為11月2日，在2024中國自動化大會展出的智能機器人與參會者互動。圖源：新華社 中評社北京12月27日電／據大公報報導，26日，國新辦就第五次全國經濟普查結果有關情況舉行發布會。據透露，本次普查首增數字經濟調查內容，且成績亮眼。普查結果顯示，中國數字經濟蓬勃發展，數字產業化取得顯著成效，產業數字化轉型穩步推進，為經濟社會發展注入了新動能。其中，在反映數字產業化的數字經濟核心產業方面，2023年中國共有數字經濟核心產業企業法人單位291.6萬個，實現營業收入48.4萬億元（人民幣，下同），數字產品製造業企業營收占比超4成，數字技術應用業的企業數量接近5成。



去年GDP為129.4萬億 比初步核算增3.4萬億



國務院第五次全國經濟普查領導小組副組長、國家統計局局長康義介紹，普查結果顯示，第二產業和第三產業單位數量大幅增加，吸納更多從業人員；企業資產規模不斷壯大，營業收入較快增長，科技創新能力持續提升，勞動生產效率有所提高；產業結構優化升級，數字經濟發展壯大，區域發展協調性、平衡性不斷增強，五年來中國高質量發展取得明顯成效。



東部地區乘“數”而起 一馬當先



其中，數字產業化取得顯著成效。“數字產業化也就是數字經濟的核心產業，它包括數字產品製造業、數字產品服務業、數字技術應用業和數字要素驅動業，這是數字經濟發展的基礎。”國家統計局國民經濟綜合統計司負責人王冠華說。五年間，以數字產品製造、服務和應用為代表的數字產品製造業規模穩步擴大，發展質量不斷提升。2023年中國共有數字經濟核心產業企業法人單位291.6萬個（東部地區占62.2%），實現營業收入48.4萬億元（東部地區占73%），占全部二三產業企業法人單位營業收入的比重10.9%。



此外，在數字經濟核心產業當中，數字產品製造業的營業收入占比超過四成，數字技術應用業的企業數量接近五成。“這體現出中國數字產品製造業的規模優勢和數字技術應用業的發展活力。”數據顯示，2023年全國共有數字產品製造業企業法人單位26.2萬個，占數字經濟核心產業企業總量的9%，營業收入20.5萬億元，占比是42.3%。



47%規模以上企業應用數字技術



王冠華還透露，近年來，通過應用雲計算、物聯網、人工智能和工業互聯網等數字技術，實現產業轉型升級和生產效率提升，正在日益成為中國數字經濟發展的新亮點。數據顯示，2023年，47%的規模以上企業應用了雲計算、物聯網、人工智能和工業互聯網等數字技術。



此外，發布會還介紹了普查年度國內生產總值修訂情況。康義表示，按照國民經濟核算制度和國際通行做法，國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，對普查年度（2023年）國內生產總值（GDP）進行了修訂。修訂後的2023年國內生產總值為129.4萬億元，比初步核算數增加3.4萬億元，增幅為2.7%。修訂之後，2023年各省區市生產總值最終核實數將由國家統計局授權，由各省區市統計局在2025年1月份發布。