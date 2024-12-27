新地逆市出擊　斥24億補充百萬呎土儲

新地今年增加住宅／商住土地表 中評社香港12月27日電／大公報報導，樓市需求持續降低，令供應不斷積存，今年發展商要繼續劈價賣樓，部分甚至要蝕本價推盤下，也失去增加土地儲備的意欲。其中透過完成換地改契程序，將土地轉作住宅用途的個案零星可數，補地價逾1億元的個案衹有6宗，新地（00016）表現較為積極，年內為3幅土地跟特區政府達成補地價協議，連同投得的沙田政府官地，合共增加逾百萬方呎發展樓面。



今年逾億元的住宅及商住項目補地價個案中，總金額只70多億元，涉及4家發展商，最高金額也只約21.8億元。新地雖占達成協議的一半，但所增土地的規模都不算大，且補地價金額合共只約18.3億元，每幅土地所涉中標或補地價只由1億元起，其中最高額的大圍香粉寮住宅地，也只是逾12億元，而中標沙田官地的成交地價也只約6.19億元，即今年只花約24.5億元增加土地儲備。



每呎成本2400元 利潤料不俗



對每年賣樓收入達數百億元、售出數以千計單位，以及資產值逾千億元的新地而言，簡直是九牛一毛，而平均每呎樓面地價只約2400元，相信只要未來樓市穩定發展，將來賣樓必有合理利潤。



至於其餘3宗完成換地改契手續的個案中，發展規模最大及補地價最高，是由復星集團發展的前清水灣電視城及邵氏片場，總可建樓面百萬方呎，補價金額約21.8億元，每呎樓面地價只約1700多元。其次是越秀地產（00123）發展的油塘工業地重建項目，總可建樓面約66萬方呎，補地價金額約13.46億元，每呎樓面地價只約2000多元。



新世界（00017）於年底完成原址換地協議的粉嶺北烏鴉落陽住宅項目，是跟招商局蛇口合作發展，市傳補地價約18億元。