保障孤獨症患者權益　專家建議完善立法

“推动关爱孤独症相关法律法规制定与实施研讨会”在北京举办。图源：主办方供图 中評社北京12月27日電／據人民網報導，影子老師等特殊教育資源缺乏、難以融入社會自食其力、心智障礙情況下如何養老……圍繞孤獨症群體權益保護、社會支持及相關法律法規制定的實踐與路徑等問題，近日，“推動關愛孤獨症相關法律法規制定與實施研討會”上，來自立法、高校、康復服務和公益組織等各領域代表展開深入探討。



中國法學會黨組成員、副會長兼秘書長、中國社會法學研究會會長張鳴起指出，本次研討會具有很強的現實意義。從立法層面，孤獨症相關法律法規的制定是回應社會需求、保障弱勢群體基本權益的必然要求。從司法層面，應加強對孤獨症群體合法權益的保護，構建更加包容的司法體系。同時，完善的社會支持政策是對孤獨症群體生活保障的關鍵補充。



中國法學交流基金會理事長張所菲表示，本次研討會是為推動孤獨症相關法律法規的制定與實施搭建的重要平台，匯聚立法、教育和社會服務等各領域的智慧，為進一步完善我國的孤獨症權益保障體系貢獻力量。



“孤獨症家庭長期承受著經濟、心理雙重壓力，期待全社會從制度設計到公眾認知為孤獨症家庭提供更多支持與幫助。”孤獨症兒童媽媽鄒文講述了作為孤獨症患者家長的實際經歷。



北京師範大學教育學部融合教育研究中心主任賀薈中教授介紹，在分析56份國家層面孤獨症兒童教育相關政策文本後發現，可以通過優化政策工具結構、提升協同效力、加強針對性要素的配置等進一步改善孤獨症兒童的教育與康復支持體系。



北京大學非營利組織法研究中心主任金錦萍副教授介紹，“特殊需要信托”能夠彌補當前社會保障制度的不足，為孤獨症患者及其家庭提供長期財產管理與生活保障支持，並提出應構建政府、家庭和社會分擔的多元支持機制。