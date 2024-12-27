餐飲業聖誕生意額增8%　珠寶業旺丁不旺財

中評社香港12月27日電／香港商報網綜合報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和26日在港台節目上表示，今年聖誕假期餐飲業情況令人滿意，生意額較去年增加約8%。儘管不少港人選擇北上消費或外遊，但入境人次較去年增多，平安夜以來整體市面人流增加，尤其是內地旅客較去年增加，這得益於深圳恢復“一簽多行”，同時本港舉辦煙火表演等不同活動，吸引了許多旅客和本地市民消費。



黃家和表示，聖誕期間酒店自助餐、酒吧生意最受惠，一般食肆也有不錯表現。不少餐廳推出新“綽頭”或菜式，例如以熊貓為主題，加上香港聖誕氣氛較濃厚，吸引了不少內地旅客。他預計本月餐飲業整體生意額將較去年上升。



身兼中華廠商會副會長的黃家和稱今年工展會人流暢旺，與不少參展商傾談後發現大部分對今次工展會感到滿意，預料平日有7萬至8萬人入場，假日甚至達10萬人，希望這一好勢頭持續。



九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌在同一節目中表示，12月屬珠寶業的銷售高峰期，今年聖誕人流較去年增加超過一成，但存在旺丁不旺財的情況，特別因應金價上升，人均消費有所下跌，生意額截至昨日（25日）與去年持平，屬預期之內。不過，深圳恢復“一簽多行”後，內地客流持續上升，帶動近日生意額表現不錯，預計到除夕生意額或會輕微上升。



港九藥房總商會理事長林偉文亦指出，因應深圳恢復“一簽多行”，近日消費氣氛明顯改善，大部分藥房生意額較去年增長一成多至兩成，內地旅客多購買個人護理用品、健康產品等。