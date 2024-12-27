中企助力中東國家發展海洋經濟

圖為沙特紅海旅遊項目一景。圖源：中交四航局供圖 中評社北京12月27日電／據人民網報導，藍色經濟是指可持續利用海洋資源來促進經濟增長、改善生計和就業，同時保護海洋生態系統健康的經濟活動。中東阿拉伯地區國家被地中海、大西洋、印度洋、阿拉伯灣和紅海等環繞，處在東西方海上航運的戰略要衝。近年來，多個地區國家充分利用海洋資源，制定相關政策舉措，推動經濟多元化轉型，取得積極成效。



阿聯酋積極發展航運業。根據聯合國貿易和發展會議的報告，阿聯酋在全球30個幹散貨船舶和航運速度最快的經濟體中排名第四，在船舶和航運績效指數中排名第六；近日，沙特推出“國家紅海可持續戰略”，為紅海地區發展生態旅遊、漁業、可持續能源和海水淡化產業規劃了藍圖。預計到2030年完工時，將建起50個酒店、1000多座住宅和1個國際機場；摩洛哥則充分利用豐富的漁業資源發展漁業。目前，摩洛哥是非洲最大的產魚國、世界最大的沙丁魚出口國，世界第13大產魚國。



從地中海到紅海，從大西洋到波斯灣，中國同中東阿拉伯國家的海洋經濟合作日益深化，眾多中企為相關國家開發海洋資源、實現經濟轉型提供助力。



今年11月，在杜拜舉行的海事標準獎頒獎典禮上，中遠海運港口阿布扎比碼頭首次榮獲2024年度中東及印度次大陸地區的最佳碼頭運營商大獎，體現了行業內對中遠海運港口阿布扎比碼頭運營管理水平的高度認可。作為中阿共建“一帶一路”的典範項目，中遠海運阿布扎比碼頭自開港以來累計完成作業量超550萬標準集裝箱。碼頭的迅猛發展直接促使阿布扎比哈利法港在全球集裝箱港口排名中節節攀升。2022年，哈利法港在勞氏日報的評選中排名上升10位至第47位；2023年，哈利法港在美國運輸雜誌的評選中排名上升6位至第38位。



紅海旅遊項目的一大亮點是全部電力來自於新能源，這也是世界上第一個融合多能源互補系統的大型商業化公用設施項目。中國電建所屬山東電建三公司紅海項目團隊介紹，他們所承建的紅海公用基礎設施項目也是迄今為止全球規模最大的離網儲能項目。項目共有6個儲能電站，由607個儲能集裝箱組成，共計1.3GWh，結合配套的5個光伏電站和6個內燃機電站，為紅海新城24小時穩定供電，實現了綠色電力的自給自足。目前，項目已基本交付，並為進一步擴容做好準備。



中國港灣也參與了紅海旅遊項目的建設，主要由中交四航局實施相關島嶼的疏浚回填、海灘砂鋪設、酒店樁基、棧橋浮碼頭等。目前項目正積極推進紅海拉赫克島永久連接線和跨海橋工程項目，並研發生產樁梁一體智能架橋機。這也將是中東地區首次應用樁梁一體智能架橋機這一重器。



自1988年以來，中國水產有限公司在摩洛哥累計投入約3億美元，建立了多家漁業合資公司，並配套建設了7000噸倉儲能力的冷庫、修船廠及配套設施。這些投資不僅為摩洛哥帶來了穩定可觀的外匯收入，還創造了超過1000餘個長期就業崗位，極大促進了當地經濟的發展。中國水產相關負責人表示，企業將以摩洛哥項目為橋梁，為推動中非進一步合作共贏貢獻力量。