富權：按柯建銘的邏輯，是否要開除賴黨籍？

中評社香港12月27日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：按照柯建銘的邏輯，是否要開除賴清德的黨籍？以下為文章內容。



台灣地區“立法院”前日行使對賴清德提名的包括“司法院”正副院長在內的七名“大法官”的同意權，結果全遭否決，其中劉靜怡更是只獲得八張同意票，創下了同意票最少的歷史記錄。這被劉靜怡自認為遭受極大恥辱，一連兩天連發數十篇帖文，在為自己鳴冤叫屈的同時，也在批評民進黨黨團及提名她的賴清德。其中一個“金句”是，許多帖文痛批自己是“賣台戰犯”，那麼，“提名我的賴『總統』不是也應該有『叛國』之嫌嗎？”



這個“金句”在因果關係上表面看是有一定的道理，但卻缺乏邏輯性。這是因為，批評劉靜怡是“賣台戰犯”的並不是賴清德，而是民進黨側翼的“鍵盤俠”，這兩者間雖然是有著一定的關聯，但在這個具體問題上，卻是未能掛起鉤來。



但是，這個因果關係套在賴清德與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的身上，可能會爆發更為嚴重的事態。那就是，在“立法院”前日舉行院會之前，民進黨黨團召開會議，討論及決定對“大法官”提名人選的投票策略。黨團決定，對除劉靜怡以外的人選，按照賴清德的提名意旨，全力“團入”地“保駕護航”投下同意票；而獨對劉靜怡，則“團出”地不同意票。柯建銘還警告說，若投給劉靜怡就開除黨籍，這是黨團會議結論。



那麼，問題來了。照柯建銘“投票給劉靜怡就開除黨籍”的邏輯，提名劉靜怡的賴清德，是否更應當開除其民進黨黨籍？這是因為，提名的“錯誤性質”比投下同意票在程度上更為嚴重，沒有賴清德的提名，就沒有民進黨黨團開會討論決定對她的投票取向的需要。



因此，柯建銘領導的民進黨黨團，對賴清德提名的劉靜怡投下不同意票，不但是直接“打臉”賴清德，對賴清德投下“不信任票”，而且也等於是間接要挾賴清德，要開除作為民進黨主席的賴清德的黨籍，亦即是要同時解除賴清德的民進黨主席的職務。

