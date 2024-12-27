中企承建巴格達樞紐1號隧道開通

隧道一角。圖源：人民網 中評社北京12月27日電／據人民網報導，巴格達消息：當地時間12月25日，由川鐵國際承建的伊拉克首都巴格達交通樞紐項目尼蘇爾項目1號隧道順利開通，標誌著伊拉克最深、地質結構最複雜的隧道正式投入使用。



2022年，伊拉克推出一系列基礎設施建設計劃，緩解交通擁堵問題。尼蘇爾立體交通樞紐項目（簡稱尼蘇爾項目）是首批計劃中最大最複雜的項目，包括2座橋梁、5條隧道及重建項目周邊道路、改造區域內既有各類公共設施、地下管線和電纜等。自開工以來，伊拉克總理蘇達尼本人先後5次到現場視察。



伊拉克住建部長邊金·雷卡尼，巴格達市長阿瑪爾等參加了當天的隧道開通儀式。邊金表示，隧道乃至尼蘇爾項目的建成，將大幅提升巴格達核心區域的交通通行能力。川鐵國際項目總經理郭小偉表示，項目在建設過程中大量運用中國技術和標準，為伊拉克城市交通現代化貢獻了力量。



據瞭解，尼蘇爾項目地處巴格達心臟地帶，周邊匯集了眾多重要建築和機構，包括各政府部委機關、消防總局、巴格達電視塔、巴格達購物中心和步行街等。這些建築在項目實施過程中需要部分拆遷和還建。項目所處區域年通行人數超過1.3億人次。在如此高密度的交通環境中施工，既要保障城市交通的基本通行，又要確保施工現場的安全與效率，難度極大。



項目團隊克服多重困難，穩步推進項目，至今已開通了尼蘇爾大橋和1號隧道，預計將於2025年4月份實現全部完工。