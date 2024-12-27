中吉烏鐵路項目啟動儀式舉行

中評社北京12月27日電／新華社報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）獲悉，吉爾吉斯斯坦當地時間27日12時（北京時間27日14時），中吉烏鐵路項目啟動儀式在吉爾吉斯斯坦賈拉拉巴德舉行，標誌著該項目前期工作取得重大進展，為項目早日開工建設奠定了堅實基礎。



國鐵集團相關負責人介紹，中吉烏鐵路是中吉烏三國元首親自推動的共建“一帶一路”合作的標誌性工程，是中國同中亞互聯互通的戰略性項目。項目起自中國新疆喀什，經吐爾尕特山口進入吉爾吉斯斯坦，再向西經吉爾吉斯斯坦邊境城市賈拉拉巴德，終至烏茲別克斯坦東部城市安集延。三方商定，中方負責中國境內段建設，烏方負責烏茲別克斯坦境內段升級改造，由三國政府授權企業合資成立的中吉烏鐵路有限公司負責吉爾吉斯斯坦境內段的融資、建設和運營工作。



該負責人介紹，中吉烏三國政府間協定簽署以來，三國政府部門和企業積極推進項目前期工作，取得一系列階段性成果。根據已經獲批的可行性研究報告，吉爾吉斯斯坦境內段為單線鐵路，使用內燃機車牽引（預留電氣化條件），設計時速120公里，設吐爾尕特口岸站、馬克馬爾換裝站、賈拉拉巴德口岸站等20座車站。根據當前各項工作進展，項目計劃于2025年7月正式開工建設，工期6年。



該負責人表示，下一步，國鐵集團將認真落實三國元首達成的重要共識，充分發揮中吉烏鐵路有限公司項目實施主體作用，加快推動施工圖設計、環評、徵地拆遷等工作，推動項目按計劃開工建設。中吉烏鐵路全線建成後，將成為惠及三國和三國人民、助力地區經濟社會發展的戰略通道，對促進沿線各國基礎設施互聯互通和經貿往來、推動共建“一帶一路”高質量發展具有重大意義。