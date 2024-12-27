1至11月全國規上工業企業利潤下降4.7%

中評社北京12月27日電／國家統計局今天發布的最新數據顯示，1—11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元，同比下降4.7%。



1—11月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20387.7億元，同比下降8.4%；股份制企業實現利潤總額50143.0億元，下降5.7%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額16062.9億元，下降0.8%；私營企業實現利潤總額19649.1億元，下降1.0%。



1—11月份，采礦業實現利潤總額10796.2億元，同比下降13.2%；製造業實現利潤總額48524.9億元，下降4.6%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額7353.7億元，增長10.9%。



1—11月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長20.2%，電力、熱力生產和供應業增長13.5%，紡織業增長4.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長2.9%，農副食品加工業增長0.5%，通用設備製造業下降0.1%，專用設備製造業下降0.9%，電氣機械和器材製造業下降3.1%，石油和天然氣開採業下降4.4%，汽車製造業下降7.3%，化學原料和化學製品製造業下降9.3%，煤炭開採和洗選業下降22.4%，非金屬礦物製品業下降48.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降83.7%，石油煤炭及其他燃料加工業同比由盈轉虧。



1—11月份，規模以上工業企業實現營業收入123.48萬億元，同比增長1.8%；發生營業成本105.38萬億元，增長2.3%；營業收入利潤率為5.40%，同比下降0.37個百分點。

