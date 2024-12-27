以色列空襲也門為何令聯合國“震驚”？

中評社北京12月27日電／以色列26日對也門首都薩那國際機場等地發動空襲，目前已造成至少6人死亡、40人受傷。薩那國際機場遭空襲時，世界衞生組織總幹事譚德塞正在機場，距被炸毀的機場設施“僅有數米”。同日，聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，譴責也門和以色列之間的緊張局勢升級，強調以色列當天對薩那國際機場等的空襲“尤其令人震驚”。



新華社報導，以色列緣何空襲？聯合國為何“震驚”？胡塞武裝是以軍下一個目標嗎？



以色列緣何空襲



以色列國防軍26日發表聲明證實，以軍當日對包括薩那國際機場在內的也門胡塞武裝多處“軍事目標”實施“基於情報的打擊”，並聲稱這些目標被胡塞武裝“用來將伊朗武器走私到該地區，並供伊朗高級官員入境”。



以色列總理內塔尼亞胡和國防部長卡茨當日前往特拉維夫空軍指揮中心視察此次空襲，並錄製聯合視頻聲明。內塔尼亞胡說：“我們將堅持下去，直到任務完成。”



卡茨在聲明中宣稱要“追捕所有胡塞武裝領導人並打擊他們”，“就像我們在其他地方做的那樣”，“沒有人能逃脫以色列的長臂。我們將打擊他們，以消除對以色列的威脅”。



另據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，胡塞武裝在一份聲明中誓言要對以軍襲擊作出回應，稱“將對以色列城市發動報復性遠程火箭襲擊”。

