“丘逢甲生平事跡展”啟動儀式舉行

丘逢甲塑像揭幕儀式。主辦方供圖。 中評社北京12月27日電／為進一步傳承和弘揚愛國主義精神，在丘逢甲誕辰160周年之際，12月27日上午，由台灣民主自治同盟廣東省委員會、台灣民主自治同盟廣州市委員會指導，台盟廣州市越秀支部、萬木草堂主辦，越秀區文物博物管理中心、蕉嶺縣文物保護研究中心、廣州市丘逢甲研究會傾力支持的“南粵先賢——丘逢甲生平事跡展”啟動儀式在萬木草堂順利舉行。



東寧才子志氣豪，近代愛國先驅者



丘逢甲（1864－1912），祖籍廣東嘉應鎮平（今梅州市蕉嶺縣），清同治三年（1864）出生於福建省台灣府淡水廳雙峰山區銅鑼灣（今台灣苗栗縣銅鑼灣）是我國近代史上一位革命先驅和憂國憂民的愛國志士、傑出的詩人、成績卓著的教育家。丘逢甲的一生經歷了中法戰爭、洋務運動、甲午戰爭、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命等中國近代重大歷史事件，畢生為中華民族的統一和國家的圖強復興努力拼搏奮鬥，雖屢遭挫折打擊，但愛國之心不改，直至生命的最後一息：甲午戰起，他投筆從戎，籌辦義軍；清廷棄台，他刺血上書，親赴疆場；抗日事敗，他揮淚內渡，救亡圖存。同時，丘逢甲還是教育家，他早年在台從教，內渡後在嘉應、潮州、汕頭等地興辦教育，創辦嶺東同文學堂、鎮平初級師範傳習所等眾多新式學堂，任廣州府中堂監督（今校長）、廣東教育總會會長等職，教育報國興中華。此外，丘逢甲也是位傑出的詩人，他創作的詩歌一反晚清詩壇崇尚擬古的卑靡之風，氣壯而志奮、情真而意切，“震動一時”，梁啟超贊其為“詩界革命一巨子”。如今，丘逢甲的愛國事跡和宏富詩作，仍持續影響並滋養後人。

