中評編譯：韓國需要提升與中國戰略對話水平

韓國外長趙兌烈（左）在北京釣魚台國賓館同中國外長王毅握手合影。（圖源：韓國外交部） 中評社首爾1月1日電（記者 崔銀珍編譯）韓國慶熙大學漢語系教授，韓國國家戰略研究院中國研究中心主任朱宰佑日前在《韓國日報》專欄上刊文，稱2025年有很多重要的外交事件，韓國外交應該更冷靜、更精進。文章編譯如下：



2025年世界外交界有很多值得關注的紀念日。第二次世界大戰結束和聯合國創立80周年就是代表性的例子。韓國也將迎來光復80周年和韓日建交60周年，同時還將舉行慶州APEC會議。中國將紀念抗日戰爭"勝利"80周年。在此之前，美國新政府將於1月上台。但令人擔心的是，由於戒嚴這一史無前例的事態，韓國能否發揮出自豪的“中堅國家外交”力量。



“中堅國家外交”的尺度是通過韓國的外交力量和影響力來衡量的，判斷這一問題的標準是韓國在強國外交中所占的重要性。在過去的2年里，通過韓國政府的努力，在與友邦和同盟的關係中達到了這樣的地位。代表性的標本有兩個，一是作為印度-太平洋四國(IP4)的一員出席北約峰會的北約+IP4峰會，二是韓國外交、國防部長參加的與美國、日本、澳大利亞等的所謂的“2+2戰略對話”。



但從今年對中國外交的成果來看，韓國在中國外交中所占的比重和地位還沒有達到這樣的水平。中國不僅與美國、德國、法國、日本等先進強國，甚至還與埃及進行了戰略對話。韓國確實也和中國進行過戰略對話，但與其他國家相比，韓國的水平令人遺憾之處在於出席者的級別。與中國的“2+2”由外交部次官和國防部局長、外交部高層戰略對話由次官(副部長)級進行，其他國家都是部長級別的人士與中國進行戰略對話。

