美帕克太陽探測器以最近距離飛掠太陽

中評社北京12月27日電／美國航天局26日報告，美國帕克太陽探測器以創紀錄的最近距離飛掠太陽，並向地球傳回信號，表明其狀況良好，運行正常。



新華社報導，美航天局說，帕克太陽探測器24日在距離太陽表面約611萬公里的最近距離、以每小時約69萬公里的速度飛掠太陽，但該探測器在最接近太陽的時候與任務控制團隊失去了聯繫。



美航天局表示，26日晚，位於馬里蘭州約翰斯·霍普金斯大學應用物理實驗室的任務控制團隊重新收到了帕克太陽探測器的信號。預計探測器將於2025年1月1日發回詳細的遙測數據。



據美國媒體報導，相比先前航天器的掠日飛行，帕克太陽探測器與太陽之間的距離要近得多，不足前者的七分之一，它裝配的防熱罩可承受逾1300攝氏度高溫。



美航天局表示，帕克太陽探測器測量的數據能幫助科學家更好地瞭解太陽大氣最外層如何被加熱到百萬攝氏度，追蹤太陽風起源，並探究粒子是如何被加速到接近光速的。此前的掠日飛行已經幫助科學家確定了太陽風結構的起源，並繪製了太陽大氣層的外邊界圖。



帕克太陽探測器于2018年8月升空，先前多次開展掠日飛行，不斷刷新接近太陽的最短距離紀錄和最高飛行速度紀錄。該探測器預計在7年內環繞太陽飛行24圈。