總統總理皆遭彈劾　韓國政局混亂加劇

中評社北京12月27日電／在韓國總統尹錫悅遭國會彈劾、國務總理韓德洙代行總統職權僅13天後，韓國國會27日下午以192票贊成通過針對韓德洙的彈劾動議案。



新華社報導，分析人士指出，韓德洙被彈劾的直接原因是在野黨方面不滿他暫緩任命憲法法院法官，背後則是朝野政黨圍繞尹錫悅彈劾案和下任總統選舉的爭鬥。目前，經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆代行總統職權，這將導致韓國政府“主事人”領導力進一步降低，政局恐愈加混亂，並對韓國經濟和社會造成影響。



總理也遭彈劾



韓國最大在野黨共同民主黨26日向國會提請彈劾韓德洙，國會27日就此進行表決。與彈劾總統需獲國會300名議員中三分之二贊成不同，彈劾總理僅需過半數即151名議員贊成即可通過。而在野黨陣營在國會擁有192個議席，執政黨衹有108個議席。



彈劾動議案在國會通過後，韓德洙的國務總理職權及代行的總統職權均被暫停。韓德洙表示，尊重國會的決定，將等待憲法法院的最終裁決。韓聯社稱，總統被彈劾後，代行其職權的總理也被彈劾停職，這在韓國憲政史上尚屬首次。



但執政黨國民力量黨認為，與彈劾國務總理不同，彈劾代行總統職權的國務總理需要按照彈劾總統的標準，因此上述投票結果無效。該黨表示將針對此次彈劾提出權限爭議審判及暫停生效申請。



同樣在27日，韓國憲法法院舉行了尹錫悅彈劾案首次審前聽證會，啟動案件審理程序。尹錫悅方面及國會方面均派人出席聽證會。尹錫悅本人沒有到場，其代理人出面介紹對彈劾案的立場和舉證計劃。



此前，憲法法院多次以電子郵件、派專人遞送、郵寄等方式，向尹錫悅方面發送彈劾案審理相關通知文件，但均被拒收。尹錫悅還兩次拒絕“共同調查本部”要求其到案接受調查的傳喚通知。

