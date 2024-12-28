快評：海基會噴政治口水　喪失應有功能

中評社快評／台灣海基會秘書長羅文嘉27日主持年底最後一場海基會背景說明會，再次針對3位台人涉嫌“組織、利用會道門破壞法律實施罪”被大陸依法逮捕一事大噴政治口水，要求大陸放人，還用上“懸崖勒馬”一詞。羅文嘉還對台人赴陸旅遊、大陸產品質量問題和台商經營環境作出所謂“提醒”，用心昭然若揭。



國台辦發言人陳斌華25日在例行新聞發布會上回應相關問題時指出，民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實。民進黨當局給兩岸旅遊設置重重障礙，刁難阻攔兩岸城市交流，鼓噪兩岸產業“脫鈎斷鏈”，無理阻撓兩岸宗教、民間信仰文化交流，劣跡斑斑，事實俱在，是兩岸人員往來正常化、交流合作常態化的真正障礙。



羅文嘉再提該事並借題發揮，本質就是政治操弄。早前“雙城論壇”在台北舉行，羅文嘉就已利用此事製造干擾破壞。國民黨當時指責羅文嘉為了島內政治，持續大噴政治口水，破壞兩岸舊有合作機制，海基會完全喪失應有的功能。



海基會使命本應是促進兩岸和平穩定繁榮發展，為推展兩岸交流合作、促進兩岸互惠雙贏而努力。羅文嘉接任海基會秘書長後，多次公開聲稱不可能接受“九二共識”，堵死兩岸兩會重啟協商談判之路。過去8年多來，海基會形同虛設，就如一個政治花瓶。如今為了島內政治而持續大噴政治口水，對改善兩岸關係衹有壞處而沒好處，有破壞無建設，令人失望。