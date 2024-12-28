中評關注：中國連現海空尖端武器引外媒反響

中國下水076型兩棲攻擊艦引外媒關注 央視頻 中評社華盛頓12月27日電（記者 余東暉）連續兩天，美國和西方媒體關於中國新聞的最大熱點都是中國出現了新的海空尖端武器。他們先是對網絡上出現看似“中國第六代隱形戰機”試飛感到好奇，接著對中國官方正式宣佈076型兩棲攻擊艦“四川艦”下水的新能力進行解讀。



美聯社第一時間對“四川艦”下水進行報導。美國有線電視網（CNN）進行了詳盡的解讀報導：“當中國與美國軍力競相抗衡時，中國首艘下一代兩棲攻擊艦下水，為中國快速擴張的海軍增添了一艘強大的尖端戰艦。”



CNN指出，中國已經擁有世界最大規模的海軍力量，並且正在以驚人的速度建造航母和大型軍艦，力圖將軍事力量投射到海外，追趕美國的軍事優勢。曾任美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任的軍事專家舒斯特（Carl Schuster）說：“這表明解放軍海軍致力於遠征和兩棲作戰，並不斷增強這方面的能力。”



五角大樓上週發佈的“中國軍力報告”估計，中國海軍擁有370多艘艦艇和潛艇，包括3艘075型兩棲攻擊艦。報告稱，中國海軍“繼續發展成為一支全球力量，逐步將其作戰範圍擴大到東亞以外”，並尋求在遠離中國大陸的更遠地方作戰。這個報告預期中國更大的遠征船076型“將在這個十年的下半段入役，並通過彈射式無人機提供額外的海上控制”。



彭博新聞社如是報導：“這艘被戰略與國際研究中心稱為世界上最大的兩棲攻擊艦，為在南海和台海面對衝突爆發點的中國海軍帶來更多的空中力量。”