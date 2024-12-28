北大倉豐收密碼：當好國家糧食安全壓艙石

2024年11月13日，在黑龍江省肇東市一處秋糧晾曬場，海城雙麗現代農機專業合作社的農民駕駛農機堆放玉米（無人機照片）。（新華社） 中評社北京12月28日電／據新華社消息，國家統計局最新數據顯示，2024年黑龍江省糧食產量首次突破1600億斤。至此，黑龍江省糧食產量已連續7年穩定在1500億斤以上、連續15年居全國第一、連續21年實現豐產豐收。



2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察時強調，黑龍江要當好國家糧食安全“壓艙石”。2024年中央農村工作會議強調，要堅決扛牢保障國家糧食安全重任，持續增強糧食等重要農產品供給保障能力。



作為全國糧食總產量、商品量、調出量第一大省，黑龍江牢記習近平總書記的囑托，貫徹落實黨中央關於“三農”工作的決策部署，深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略，多種糧、種好糧，讓“中國飯碗”裝上更多龍江優質糧。



穩根基：守好耕地生命線



大雪節氣剛過，黑龍江省樺川縣玉成現代農機專業合作社理事長李玉成根據今年收成，著手謀劃明年的種植計劃。



“今年1.2萬畝水稻大豐收，平均畝產超1200斤。”他感慨道，這主要得益於合作社連續3年格田改造，不僅增加有效種植面積，還方便使用大型農機，耕種管收一氣呵成。



糧食安全是“國之大者”。習近平總書記指出，保障國家糧食安全的根本在耕地，耕地是糧食生產的命根子。



黑龍江省耕地面積2.579億畝，在嚴守耕地紅線“保數量”的同時，還廣泛應用保護性耕作技術“提質量”。

