民族團結進步模範事跡報告會彰顯榜樣引領力

圖源：新華社 中評社北京12月28日電／據新華社消息，“36年間，我騎壞了5輛摩托車，磨破了160多個郵包，穿爛了560多雙膠鞋。腳下這條郵路，我要一直走下去……”來自雲南怒江的郵遞員桑南才話音未落，現場掌聲響起。



這是27日下午在人民大會堂舉行的全國民族團結進步模範事跡報告會上的一幕。報告會上，來自2024年受表彰的全國民族團結進步模範集體和模範個人中的8名報告人，深情講述了他們一心向黨、團結奮鬥、投身民族團結進步事業的感人事跡。



“24年來，我們陪伴9000多名孩子完成學業，幫助3700多名孩子圓夢大學，與各族師生結下深厚情誼。”河北保定學院且末支教服務隊教師李桂枝，講述了他們響應國家號召，扎根新疆且末縣任教的故事。



如何做好城市民族工作？來自上海的地鐵站長熊熊，從一張照片介紹起各族青少年走進“地鐵小課堂”交流互學、增進友誼的實踐，分享了將地鐵人民廣場站打造成為民族團結進步教育陣地的經驗。



8名報告人全部來自基層一線，鑄牢中華民族共同體意識工作實績突出。他們真情質朴的報告，引發現場觀眾廣泛共鳴。



據國家民委相關負責人介紹，今年的全國民族團結進步模範集體和模範個人評選表彰，緊扣鑄牢中華民族共同體意識主線，更加注重推動各民族共同走向社會主義現代化、促進各民族交往交流交融等，全面展現新時代民族團結進步事業新氣象。



報告會由中央統戰部、黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會辦公室、國家民委聯合主辦，旨在進一步學習貫徹全國民族團結進步表彰大會精神，充分發揮全國民族團結進步模範榜樣引領作用。