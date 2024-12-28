韓亂局持續　代總統亦遭彈劾

圖：韓國國會27日投票表決針對韓德洙的彈劾案，執政黨議員包圍議長席高聲抗議。＼美聯社 中評社北京12月28日電／據大公報消息，繼總統尹錫悅因為戒嚴令被彈劾停職後，韓國國會27日表決通過了針對代總統、國務總理韓德洙的彈劾案。這是韓國歷史上首次出現代總統被彈劾的情況，也是兩周時間內總統和總理先後被彈劾停職。韓媒評論稱，如今韓國政局似乎實際上處於一種“無政府狀態”，國家面臨更大不確定性。27日，韓圜對美元匯率創下2009年金融危機以來最低匯率。



【大公報訊】由於代行總統職務的總理韓德洙拒絕任命憲法法院三名新法官，韓國最大在野黨共同民主黨26日向國會提請彈劾韓德洙，國會27日下午進行表決。表決前，朝野就彈劾通過所需的票數發生爭執，在野黨認為，通過總理彈劾案只遵循簡單多數制，即需獲至少151張贊成票。執政黨國民力量黨堅稱，由於韓德洙代行總統職權，應按照總統彈劾案標準進行，即需獲國會300名議員中三分之二，即200張贊成票才能通過。最後，國會議長禹元植決定，遵照在野黨的提議進行。



副總理崔相穆出任代總統



在野黨議員開始投票後，執政黨議員仍包圍議長席高聲抗議，還要求禹元植下台，場面十分混亂。最終，192名在野黨議員全部投下贊成票，108名執政黨議員全部未投票，彈劾案通過，韓德洙的國務總理職權及代行的總統職權均被暫停。韓德洙表示，尊重國會的決定，將等待憲法法院的最終裁決。執政黨主張針對韓德洙的彈劾無效，將針對此次彈劾提出權限爭議審判及暫停生效申請。



韓聯社稱，總統被彈劾後，代行其職權的總理也被彈劾停職，這在韓國憲政史上尚屬首次。韓國《中央日報》指出，韓德洙被彈劾後，韓國很可能面臨史上首次政治領導力真空。根據韓國法律，韓德洙停職後，由經濟副總理兼企劃財政部長官（即財政部長）崔相穆代行總統職權。崔相穆隨後表示，政府將盡全力穩定國政、減少混亂。

