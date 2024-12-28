特朗普促最高法院暫緩TikTok強迫出售令

中評社北京12月28日電／根據27日提交的一份法律文件，美國候任總統特朗普已敦促最高法院暫緩實施針對短視頻社交媒體平台TikTok的強迫出售令，以便在他就任總統後達成協商解決方案。



新華社援引美國媒體報道，這份文件公佈後，特朗普同TikTok首席執行官周受資通話。



這份文件由特朗普提名擔任副總檢察長的約翰·索爾向最高法院提交，這一職務通常負責代表美國政府在最高法院進行辯護。



這份文件指出，特朗普反對此時在美國禁用TikTok，並希望在他就職後能夠通過政治手段解決當前問題。文件還稱，特朗普擅長交易談判，並擁有政治意願進行談判，能夠通過協商達成一個既能解決政府國家安全關切，又能保全該平台的方案。



16日，TikTok要求美國聯邦最高法院臨時凍結美政府針對該平台的強迫出售令。其律師表示，這項法令不僅侵犯其憲法權利，也侵犯了其1.7億美國用戶的權利。TikTok敦促聯邦最高法院在決定是否受理上訴之前維持現狀。



特朗普在16日舉行的記者會上說：“我們會研究一下TikTok，你知道，我對TikTok有好感。”特朗普當天在佛羅里達州海湖莊園會見了周受資。



此外，特朗普22日在亞利桑那州舉行的一場保守派大會上表示，他傾向於允許TikTok在美國繼續運營一段時間。“我們在這個平台收到了良好的反饋，瀏覽量有數十億”“也許我們應該讓它再存在一段時間”。



今年4月24日，美國總統拜登簽署一項美國國會參眾兩院通過的法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在美國被禁用。美國聯邦最高法院18日表示，將快速審理強迫出售令是否違憲一案。2025年1月10日，美國聯邦最高法院將就此案舉行辯論。