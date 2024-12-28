王毅同伊朗外長阿拉格齊會談

中評社北京12月28日電／據外交部網站：2024年12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。



王毅表示，今年10月，習近平主席和佩澤希齊揚總統在喀山金磚峰會期間成功會晤，為深化中伊關係提供戰略指引。中伊是全面戰略夥伴和“全球南方”重要成員。中伊關係源遠流長，根植於兩國人民牢固深厚的傳統友誼，根植於兩國建交半個多世紀以來相互信任、相互支持，根植於兩國對獨立自強、民族振興的共同追求，經受住了國際風雲變幻考驗。中伊增進協調合作，不僅造福中伊人民，也必將為促進地區與世界和平穩定發展作出貢獻。



王毅指出，雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，穩步推進務實合作，增進多邊領域協作。要密切在上海合作組織框架內協調配合，共同弘揚“上海精神”，促成更多合作項目，打造更加緊密的上合組織命運共同體。要攜手推動“大金磚合作”提質升級，培育合作新增長點，進一步壯大金磚力量，更好維護全球南方的共同利益。王毅強調，面對當今世界的不穩定、不確定性，我們要保持定力，堅信世界多極化、經濟全球化、文明多樣性的歷史潮流不可阻擋，單邊霸權終究不得人心；要堅定不移做好自己的事，穩步推進各自國家發展戰略，為世界注入更多穩定性；要加強團結合作，反對強權霸凌行徑，共同倡導踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



阿拉格齊表示，發展和深化伊中全面戰略夥伴關係是伊朗對外政策的優先方向。佩澤希齊揚總統同習近平主席前不久在喀山成功會晤，為伊中關係作出規劃，有力引領兩國各領域合作進一步發展。伊方高度讚賞習近平主席提出的人類命運共同體理念和三大全球倡議，高度重視中國在國際事務中主持公道的重要作用。伊方恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉疆、涉藏、人權等關乎中國核心利益問題上的正當立場。伊方期待同中方密切高層往來，深化互利合作，加強在聯合國、上合、金磚等多邊框架內溝通協作，維護共同利益。

