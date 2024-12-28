2026金門縣長徵召陳玉珍參選？朱立倫回應

中評社台北12月28日電／國民黨金門縣黨部今日上午10點假盈春閣餐廳盛大舉行“130周年黨慶表揚大會”，黨主席朱立倫一早也搭機親自飛往金門主持。針對民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金案，關押114天後以3000萬元交保，朱立倫仍強調司法要勿枉勿縱；另對於2026年金門縣長選舉布局，是否徵召“女戰神”“立委”陳玉珍參選，朱則語帶保留說，現階段的工作是要努力爭取地方重要的建設，並未多做其他說明。



中時新聞網報導，有關京華城容積率案5名被告全獲交保，朱立倫表示，司法一定要勿枉勿縱，這次對於整個司法體系是一個很大的考驗，希望台灣能夠建立一個不要受政治操縱、不要有政治意識形態司法，而且，最重要的是要證據充分，絕對不能羅織罪名。針對檢方求刑輕重，他則強調，該案現在已經進入法院體系，必須尊重法院，不可以有政治考量。



對於2026年的金門縣長選舉布局，是否徵召現任縣黨部主委“立委”陳玉珍參選？朱立倫表示，大家對陳玉珍在“國會”的表現都非常贊許，她是國民黨的“女戰神”、也是最強的戰將，她也為金門所有的民眾爭取了很多重要的福利跟建設跟預算，這是最好的。目前在地方不管是民意代表也好、或“立法委員”也好，都是經營地方、努力爭取重要的建設，這才是現階段的主要工作。



對此，陳玉珍則表示，目前就是要把現在工作做好，對金門有一個整體的藍圖跟規畫，最重要的是，在每一個職位上、每一個階段的角色，所有的事情都去努力完成，自然能水到渠成。