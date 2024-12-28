蔡壁如轟檢方對柯文哲起訴書通篇是情緒用語

中評社台北12月28日電／民眾黨黨主席柯文哲遭北檢依涉貪起訴求刑28年5月，辭去台中市府顧問的民眾黨前“立委”蔡壁如昨日接受網路節目自曝，柯被起訴後她“癱在椅子上難過到無法言語”，她並批起訴內容通篇都是靠情緒性的用語、旁敲側擊方式來證明，喊話司法“要有幾分證據說幾分話”。



中時新聞網報導，蔡壁如表示，柯被起訴求刑28.5年後，她“癱在椅子上難過到無法言語”，質疑柯到底犯什麼作姦犯科的事要求刑如此久？她認為太超過，調查應講究程序正義，檢調完全沒有，柯的手機是押在地檢署還是某周刊？才每個禮拜都能編故事。



蔡壁如說，檢調傳她當證人時，從來沒問認不認識威京集團主席沈慶京，快結束時終於問到對鼎越開發前董事長朱亞虎的印象，她只說“花蝴蝶”3字。朱過去擔任市府和議會總連絡人，長袖善舞，有天突和她自我介紹還說“很多議員都熟，搞不定的可以打電話”等語，之後就常常飄在她面前，但她跟朱不是好朋友，公開場合也都是哈拉兩句而已，LINE對話也沒有多少內容。



蔡壁如也提到，起訴書有寫到210萬元的政治獻金，檢察官還要她開手機的LINE查看她跟朱的對話，檢方還恐嚇她要配合，不然就是心裡有鬼，後來一看內容發現沒有，檢方懷疑她換過手機。疫情期間，朱曾傳簡訊表示“有些物資會依法捐出”，檢方看到“依法捐出”以為是政治獻金要她解釋，她則解釋擔任“立委”時還到和平醫院幫忙，她募集到很多隔離衣、洗髮精等物資，收到院長說不要再捐了，後來就捐給台北市政府，檢方硬要我說依法捐出是什麼意思，認為檢方“心裡想的是骯髒的，看她就是賊”。



她也批，起訴內容通篇都是靠情緒性的用語、旁敲側擊方式來證明，喊話司法“要有幾分證據說幾分話”。