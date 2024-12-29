近二百家期刊齊聚南京大學共議使命

“哲學社會科學期刊高質量發展研討會”12月28日在南京大學舉行。（中評社 林艶攝） 中評社南京12月29日電（記者 林艶）“哲學社會科學期刊高質量發展研討會”12月28日在南京大學舉行，來自全國近200家哲學社會科學期刊的近300名代表參會，圍繞“構建自主知識體系的期刊使命”主題展開深入研討。



在開幕式上，南京大學黨委書記、中國科學院院士譚鐵牛、江蘇省人大常委會副主任、黨組成員、江蘇省哲學社會科學界聯合會主席曲福田、教育部社會科學司副司長陳郭華分別發表致辭，南京大學黨委副書記陳云松主持開幕式。此外，會議還發布了“中國高校哲學社會科學學報高影響力成果海外出版計劃”、“首批青年學者友好期刊名單”和“哲學社會科學期刊高質量發展南京倡議”。



在主旨報告環節，來自哲學社會科學不同學科的八位期刊代表分別發表了主旨報告，此環節由南京大學中國社會科學研究評價中心主任巫強主持。



紅旗文稿雜誌社社長祝念峰以《高質量發展與學術期刊繁榮發展》為題，探討了以黨刊為代表的思想理論期刊在促進經濟社會發展中的關鍵作用，特別是在實現高質量發展方面的獨特貢獻。



管理世界雜誌社社長梁仰椿以《推動學術期刊繁榮發展》為題，探討了《管理世界》期刊的使命和未來發展方向，強調了其在中國式現代化背景下的重要作用。



中國行政管理雜誌社社長張定安以《建設理論研究高地和意識形態陣地——推進學術期刊高質量發展》為題，強調了在推動學術期刊高質量發展過程中，必須牢牢守住正確的政治方向和辦刊導向，深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。

