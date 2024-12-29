哲學社會科學期刊高質量發展南京倡議發布

開幕式上，會議發佈了“哲學社會科學期刊高質量發展南京倡議”。（中評社 林艶攝） 中評社南京12月29日電（記者 林艶）“哲學社會科學期刊高質量發展研討會——構建自主知識體系的期刊使命”12月28日在南京大學舉行，來自全國近200家哲學社會科學期刊的近300名代表參與了此次學術盛會。開幕式上，會議發佈了“哲學社會科學期刊高質量發展南京倡議”。



以下是《南京倡議》全文：



面向中國田野、解決中國問題、形成中國理論，建設中國特色哲學社會科學，是全體哲學社會科學期刊工作者的時代使命。黨的二十屆三中全會指出，要加快實施哲學社會科學創新工程，構建中國哲學社會科學自主知識體系。文以載道，文以化成，在賡續中華文脈、推動文化繁榮、建設社會主義文化強國的歷史進程中，哲學社會科學期刊必將大有可為，也必須大有作為。



在此，我們向全國哲學社會科學期刊發出倡議：



一、堅守服務國之大者的初心。深入學習貫徹習近平文化思想和習近平總書記關於哲學社會科學工作的重要論述，始終站在強國建設、民族復興高度，立足中華文化、拓展國際視野，開展選題策劃，通過開設專欄、組織專題、引導專家等方式，聚焦中國式現代化重大問題，學習借鑒人類一切優秀文明成果，推出更多熔鑄古今、匯通中西的成果，為加快建設社會主義現代化強國作出新貢獻、譜寫新篇章。



二、堅定“轉文風”“樹新風”的追求。力戒形式主義，遠離華而不實，著力克服“為發表而寫作”“為理論而理論”“為篇幅而篇幅”等急功近利的不良傾向。充分發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍，推動學術創新，支持文化創造。堅持言之有物，講真問題、用真數據、做真學問，出真思想。



三、堅持支持青年學者成長的導向。以學術為標準，以質量為中心，不唯身份、不唯職稱、不唯機構、不唯年齡，著力發掘有志於學、有創新潛力的青年學者。積極開設青年學者、研究生專欄，穩步拓展青年學者成果發表空間。創新探索資深專家“傳幫帶”青年學者路徑模式，營造有利於青年人才脫穎而出的發表環境，營造有利於青年人才創新創造的學術生態。

