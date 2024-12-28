香港全球化中心發布2025年度十大預測

中評社北京12月28日電／2024年12月29日，位於香港的新銳智庫香港全球化中心發布了《2025年度十大預測》，就國際政治、全球與中國經濟、科技與社會形態三大部分對2025年全球趨勢做出了預測。過去四年，香港全球化中心共發布40條預測，其中36條均被後來的形勢發展所印證，準確率高達90%。



香港全球化中心由著名學者邱震海博士於2019年4月創立，是“一國兩制”下香港的第一個致力於全球化研究、溝通和完全市場化獨立運作的智庫。2020年底，香港全球化中心在《2021年度十大預測》中準確預測了拜登政府呈現“過渡性”、“特朗普主義”將繼續大行其道等重要趨勢。在之後幾年的預測中，俄烏戰爭爆發、全球民粹主義抬頭、台海局勢進入“風險五年”、世界經濟陷入疲軟、AI加速融入社會治理等重要趨勢，均被香港全球化中心提前預判。



今年，香港全球化中心發布《2025年十大預測》。全文如下：



國際政治部分



1. 特朗普2.0時代，中美關係迎來海嘯般衝擊。



特朗普的第二任期將比之前更具破壞性。首先，特朗普第二任期的執行力較第一任期更強，其人才儲備更加豐富，目標更加一致。其次，從特朗普公布的政策清單看，除傳統的對華“脫鈎斷鏈”之外，還包括取消中國永久正常貿易地位甚至向全球加征關稅等顛覆性政策，海嘯般的衝擊很可能再次超乎人們意料。



特朗普2.0時代，中美關係在科技、經濟、軍事和意識形態領域的競爭將持續複雜升級。隨著特朗普上台後選用的人選班底皆為具有冷戰思維的對華鷹派，在核心敏感領域，雙方的對峙依舊存在且逐漸激烈並上升至意識形態領域。同時，由於新任駐華大使與馬斯克在對華關係上略顯務實的態度，中美之間在冷戰式對抗的同時，有限對話仍然並存。美國將收縮在中東、俄烏的戰略力量，更傾向於以實力為基礎、極限施壓為手段的拒止戰略開展對華圍堵。

