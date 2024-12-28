中國明確2025年關稅調整方案

中評社北京12月28日電／中國國務院關稅稅則委員會28日對外發佈公告，明確了2025年關稅調整方案。



新華社報導，專家和業內人士表示，此次調整降低了部分原材料、藥品、設備及零部件等的進口關稅，並對協定稅率、稅則稅目進行調整，有利於增加優質產品進口，擴大國內需求，推進高水平對外開放，扎實推動高質量發展。



根據公告，2025年對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，降低部分原材料、設備及零部件進口關稅，支持以科技創新引領新質生產力發展，是此次暫定稅率調整的一大看點。



中國石油和化學工業聯合會信息與市場部副主任範敏關注到此次調整新增了乙烷、環烯烴聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等商品的進口暫定稅率。“這些商品，都是石化行業非常重要的基礎原料。降低這些商品的進口關稅，將有效降低企業生產成本，促進企業技術創新，推動石化行業綠色低碳發展。”



消防車和搶修車等特殊用途車輛的自動變速箱等的進口關稅也將調整。



“自動變速箱是消防車、搶修車等車輛的關鍵零部件，降低其進口關稅後，將更好保障這些特殊用途車輛生產，提升產品市場競爭力。”中國汽車技術研究中心有限公司資深首席專家黃永和說。



聚焦民生關切，是此次暫定稅率調整的另一大看點。

