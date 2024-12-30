羅祥喜作主旨報告：為兩岸發揮“C刊力量”

《中國評論》月刊總編輯羅祥喜作主旨報告（中評社 林艶攝） 中評社南京12月30日電（記者 林艶）由南京大學主辦的哲學社會科學期刊高質量發展研討會12月28日在南京大學國際會議中心舉行，《中國評論》月刊總編輯羅祥喜出席會議並作主旨報告。羅祥喜首先介紹了《中國評論》月刊的辦刊理念、獨特價值和未來方向。他表示，《中國評論》月刊入選C刊以來，在各方的支持下，學術性更加彰顯、戰略性持續深化、影響力不斷攀升，未來將繼續為兩岸學術文化交流提供平台，大力支持青年專家學者從事學術研究，為兩岸關係的發展、國家的統一和民族的復興發揮“C刊力量”！



羅祥喜介紹《中國評論》月刊的由來與定位時表示，《中國評論》月刊於1998年1月在海協會會長汪道涵的具體指導下在香港創辦。《中國評論》月刊一開始就定位為思想性雜誌，希望雜誌具有濃厚的思想、思潮、思辨、思考的特質，以客觀、理性的原則，讓各方意見匯聚，辦成兩岸思想交流的平台，推動兩岸政策論述的研究和理論創新。



羅祥喜表示，經過二十多年的努力與積累，《中國評論》月刊於2023年入選南京大學中國社會科學研究評價中心CSSCI中文社會科學引文索引來源期刊港澳版（2023-2024），表明《中國評論》月刊的學術價值、理論價值和涉台戰略思想與政策論述價值，得到權威學術評價機構的肯定與認可，成為“C刊力量”的組成部分。

